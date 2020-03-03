Спецназ Национальной полиции Филиппин получил 37 грузовых автомобилей ГАЗ-3308 «Садко»

https://ic.pics.livejournal.com/dambiev/74651708/2760287/2760287_1000.png © ic.pics.livejournal.com

1 марта 2020 года в штаб-квартире Национальной полиции Филиппин прошла церемония передачи технии, стрелкового вооружения и снаряжения для нужд филиппинской полиции. В частности силы специального назначения получили 37 грузовых бортовых полноприводных автомобилей 2,5-тонного класса капотной компоновки производства Горьковского автомобильного завода (Группа ГАЗ, Нижний Новгород).

https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/88364009_10158838951999453_4643564202001170432_o.jpg?_nc_cat=1&_nc_sid=8024bb&_nc_oc=AQkwjwAz8-XpbFq9nfR1a1DLt8L2rv0aQyYZV_EJ151YCTEBQhGa40tDkUOSEjRdcd4&_nc_ht=scontent-arn2-1.xx&oh=8236bd3eda862db343193699d062a01c&oe=5EF0C59C ©