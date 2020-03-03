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Крупнейший город Ханты-Мансийского автономного округа расположен на правом берегу Оби. Город — центр нефтегазовой промышленности, в котором находятся штаб-квартиры крупнейших компаний отрасли: «Сургутнефтегаз», «Газпром трансгаз Сургут» и «Газпром переработка».

1. Сургут — самый большой город Ханты-Мансийского АО. Население Сургута — более 350 тыс. человек, а столицы Югры Ханты-Мансийска — около 100 тыс. В 2019 году институт «Урбаника» поместил Сургут на 2-ю строчку интегрального рейтинга крупнейших городов России.

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2. Район, где находится Сургут, по климатическим условиям приравнен к Крайнему Северу. Средняя температура года — -1,7°С, а заморозки бывают и летом.

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3. Перекрёсток улицы Университетской и проспекта Ленина.

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4. Офис «Газпром трансгаз Сургут» на Университетской. Дочерняя компания ПАО «Газпром» эксплуатирует систему магистральных газопроводов от Заполярного месторождения до самого юга Тюменской области.

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5. В компании «Газпром трансгаз Сургут» трудится около 9 тыс. человек. Они обслуживают систему газопроводов протяжённостью более 6,3 тыс км.

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6. Сургутский государственный университет, основанный в 1993 году, стал первым университетом в Югре. Главный корпус вуза, который часто называют «Кораблём», стоит на полуострове в излучине реки Сайма.

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7. Музейный комплекс под открытым небом «Старый Сургут» открыт в 1999 году. На его территории стоит 14 деревянных домов — это реконструированные постройки рубежа XIX—XX вв. еков из разных частей Сургута.

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8. В 2001 году в комплексе «Старый Сургут» построен деревянный Храм во имя Всех Святых, в земле Сибирской Просиявших.

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9. На кольце, где проспект Ленина пересекается с улицами Майской и Островского, установлен Памятник основателям Сургута. В бронзе отлиты фигуры князя Фёдора Борятинского и воеводы Владимира Оничкова, заложивших город в 1594 году. Рядом с ними — казак-плотник и священник.

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10. Администрация города Сургута.

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11. Сургутский Биг-Бен — башня на улице Островского, часть учебного корпуса Школы английского языка.

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12. Очертания школы напоминают Вестминстерский дворец, в котором проходят заседания британского парламента.

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13. Проспект Ленина — одна из основных магистралей Сургута. Проспект длиной более 4 км идёт от здания СурГУ до развязки с Нефтеюганским шоссе и дважды изгибается.

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14. Штаб-квартира «Газпром переработка» на улице Островского. Компания занимается подготовкой и переработкой природного газа, газового конденсата, нефти и транспортом углеводородов.

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15. мост через Обь — один из символов Сургута. Мост занесён в Книгу рекордов Гиннесса благодаря самому большому центральному пролёту длиной 408 м, поддерживаемому одним пилоном. Длина Югорского моста — 2110 м, с подходами — около 15 км.

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16. 150-метровый пилон моста имеет высоту 50-этажного дома.

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17. Параллельно Югорскому мосту Обь пересекает железнодорожный мост на линии Войновка — Новый Уренгой.

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18. К пилону прикреплены 130 вантов, поддерживающих центральный пролёт моста.

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19. Движение по Югорскому мосту открыто в 2000 году.

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20. Вид в сторону Северо-Восточного жилого района Сургута.

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21. Торгово-развлекательный центр City Center на пересечении проспекта Ленина и улицы Дзержинского.

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22. Под крышей City Center — стрелочные часы. Отсюда до другой часовой башни, местного Биг-Бена — менее 1 км.

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23. «Идём правее на солнце вдоль рядов кукурузы» — сказал пассажирам командир Airbus A321 Дамир Юсупов после аварийной посадки самолёта в кукурузном поле под Жуковским 15 августа 2019 года. Менее чем через месяц после этого события граффити с этими словами появилось на 9-этажке по адресу проспект Мира, 34а в Сургуте.

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24. Кольцо у Молодёжного сквера на месте пересечения проспектов Ленина с проспектом Мира и улицей Григория Кукуевицкого.

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25. Штаб-квартира градообразующего предприятия «Сургутнефтегаз» стоит на улице Григория Кукуевицкого — почётного нефтяника, заместителя генерального директора «Сургутнефтегаза» по капитальному строительству в 1977-1994 гг. При Кукуевицком Сургут приобрёл нынешний облик.

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26. Сургут разделён на пять районов: Восточный, Центральный, Северо-восточный жилой, Северный промышленный и Северный жилой. Центр города плотно застроена многоэтажными домами. А промышленные объекты вынесены в северную и северо-восточную части города.

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27. Яркая ночная подсветка в районе кольца у Молодёжного сквера.

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28. Офисное здание Нефтегазодобывающего управления «БыстринскНефть» на проспекте Ленина, 75 — это одного из подразделений «Сургутнефтегаза».

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29. Ночной проспект Ленина.

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30. Автомобильная развязка на пересечении Нефтеюганского шоссе, проспекта Ленина и улицы Аэрофлотской построена со стороны главного въезда в Сургут со стороны Тюменского тракта. Через трассу переброшена декоративная красная арка.

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31. «Аура» — крупнейший торговый комплекс Сургута, находится у въезда в город по Тюменскому тракту.

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32. По Грибоедовской развязке можно добраться от железнодорожного вокзала до центра города.

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33. Три жилых дома переменной этажности с подъездами лесенкой в 39-м микрорайоне на пересечении улиц Крылова и Семёна Билецкого.

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34. 38-й микрорайон.

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35. Первые поезда пришли в Сургут в середине 1970-х гг, а железнодорожный вокзал открыли в 1988 году в северной части города.

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36. Пересечение Пролетарского проспекта и улицы 30 лет Победы в Северо-Восточном жилом районе Сургута.

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37. Торгово-развлекательный центр «Вершина» в 34-м микрорайоне. По уровню зарплат Сургут держится в пятёрке самых благополучных городов страны, поэтому и ТЦ здесь хватает.

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38. Сразу четыре микрорайона Сургута в одном кадре: 23-й 24-й, 25-й и 27-й. Чуть дальше — 30-й и 31а.

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39. Сквер на улице Иосифа Каролинского разбит рядом со средней школой.

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40. Северный рассвет над Сургутом.

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41. Сургутский ЗАГС стоит недалеко от реки Саймы. А у входа в Дворец бракосочетаний можно рассмотреть скамью примирения.

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42. Сургутская филармония на площади Советов — крупнейшее культурное учреждение города.

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43. Парк «За Саймой».

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44. Храм Георгия Победоносца на улице Университетской заложен в 2010 году, а освящён через три года патриархом Кириллом.

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45. Храм в честь иконы Божьей Матери «Умиление».

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46. Кафедральный собор Преображения Господа Иисуса Христа.

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47. Соборная мечеть Сургута — первый исламский храм в Сургутском районе. Его стены расписывали мастера из Уфы и Набережных Челнов.

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48. Дом на Югорском тракте, 43 изначально планировали построить 40-этажным. Он мог бы стать самым высоким зданием Югры и всей Тюменской области, но в итоге здание получилось 25-этажным.

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49. Панорама Восточного района города, вдали виднеются краны Сургутского речного порта.

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50. Во внутреннем дворе ЖК «Возрождение» на улице Мелик-Карамова работает исторический парк «Россия — Моя история».

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52. Огромный сургутский пончик посередине жилого квартала.

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53. На самом деле это 3-этажное здание гаражного кооператива «Вираж» на улице Флегонта Показаньева.

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54. В Сургуте работают две крупнейших ГРЭС. Топливом для них служат попутный нефтяной и природный газы. ГРЭС-1 — четвёртая по установленной мощности тепловая электростанция в России.

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55. Сургутская ГРЭС-2 — крупнейшая электростанция России по годовой выработке электроэнергии.

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56. Огромные станции нужны относительно небольшому Сургуту для обеспечения теплом и электроэнергией предприятий нефтегазового сектора. Жилой фонд и учреждения города потребляют лишь малую долю всей энергии.

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57. Более 10 лет назад американские военные эксперты предлагали включить обе сургутские станции в список потенциальных целей на территории РФ. Причина — их ключевая роль в функционировании российского ТЭК.

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