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Детские сады и школы

В Новороссийске открылся детский сад на 280 мест

 © bloknot-novorossiysk.ru

В 13 микрорайоне Новороссийска открыли новый детский сад на 280 мест Его возводили с привлечением средств федерального, краевого и муниципального бюджетов по программе «Развитие социальной инфраструктуры местного значения».

Детский сад оснащен самым современным оборудованием для всестороннего развития детей. Предусмотрены занятия с психологом, логопедом. Оборудована мини лаборатория, где дети смогут исследовать явления природы и окружающий мир.

 © bloknot-novorossiysk.ru

 © bloknot-novorossiysk.ru

 © bloknot-novorossiysk.ru

 © bloknot-novorossiysk.ru

 © bloknot-novorossiysk.ru

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https://nvrskin...oj-detskij-sad/

https://novorab.ru/2020/03/02/v-novorossiyske-otkrylsya-samyy-bolshoy-detskiy-sad
Источник: https://bloknot-novorossiysk.ru/new...l-dveri-dlya-malyshey-novor-1196824

Краснодарский край, новый детсад
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