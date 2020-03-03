В Новороссийске открылся детский сад на 280 мест

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В 13 микрорайоне Новороссийска открыли новый детский сад на 280 мест Его возводили с привлечением средств федерального, краевого и муниципального бюджетов по программе «Развитие социальной инфраструктуры местного значения».

Детский сад оснащен самым современным оборудованием для всестороннего развития детей. Предусмотрены занятия с психологом, логопедом. Оборудована мини лаборатория, где дети смогут исследовать явления природы и окружающий мир.

© bloknot-novorossiysk.ru

© bloknot-novorossiysk.ru

© bloknot-novorossiysk.ru

© bloknot-novorossiysk.ru

© bloknot-novorossiysk.ru

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https://nvrskin...oj-detskij-sad/

https://novorab.ru/2020/03/02/v-novorossiyske-otkrylsya-samyy-bolshoy-detskiy-sad