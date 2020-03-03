Первое в России производство дождевальных машин увеличивает объемы выпуска продукции
Всего лишь 5 лет назад завод дождевальных машин в Волжском в год выпускал всего 12 единиц техники. В 2019-м эта цифра увеличилась до 64-х.
Сегодня на предприятии трудится команда профессионалов из 47 человек. Изготовление одной машины занимает 5-7 дней. В прошлом ходу на предприятии была создана сервисная служба, которая включает в себя весь необходимый комплекс услуг.
Техника, выпускаемая на заводе дождевальных машин в Волжском, работает не только на полях России. Предприятие экспортирует свой товар в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Искусственный дождь — это способ полива сельскохозяйственных культур наиболее близкий к естественному орошению почвы, именно поэтому он пользуется большой популярностью в фермерских хозяйствах. Сотрудники предприятия постоянно модернизируют дождевальные машины и осваивают выпуск новой продукции, которая отвечает мировым стандартам.
В планах — дальнейшее освоение европейского рынка. Завоевывать доверие иностранного потребителя предприятию помогают специалисты регионального Центра поддержки экспорта — структурного подразделения государственного Автономного учреждения волгоградской области «Мой бизнес».
Читайте также...
- Волгоградское предприятие теснит на рынке импортные материалы
- Волгоградское предприятие запустило первое в России производство жидкости для защиты двигателей
- В Волгоградской области открыто производство капельной ленты для систем орошения