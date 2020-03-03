Первое в России производство дождевальных машин увеличивает объемы выпуска продукции

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Всего лишь 5 лет назад завод дождевальных машин в Волжском в год выпускал всего 12 единиц техники. В 2019-м эта цифра увеличилась до 64-х.

Сегодня на предприятии трудится команда профессионалов из 47 человек. Изготовление одной машины занимает 5-7 дней. В прошлом ходу на предприятии была создана сервисная служба, которая включает в себя весь необходимый комплекс услуг.

Техника, выпускаемая на заводе дождевальных машин в Волжском, работает не только на полях России. Предприятие экспортирует свой товар в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Искусственный дождь — это способ полива сельскохозяйственных культур наиболее близкий к естественному орошению почвы, именно поэтому он пользуется большой популярностью в фермерских хозяйствах. Сотрудники предприятия постоянно модернизируют дождевальные машины и осваивают выпуск новой продукции, которая отвечает мировым стандартам.

В планах — дальнейшее освоение европейского рынка. Завоевывать доверие иностранного потребителя предприятию помогают специалисты регионального Центра поддержки экспорта — структурного подразделения государственного Автономного учреждения волгоградской области «Мой бизнес».