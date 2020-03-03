Экспортные достижения машиностроения России в 2019 г. Часть 1: оборудование, техника, приборы

Экспорт продукции машиностроения в 2019 г. составил 33,3 млрд долл. Это на 0,6% или 0,21 млрд долл. меньше, чем год назад, однако после уточнения данных показатель по ЕАЭС должен увеличиться как минимум на 0,1-0,2 млрд долл. Таким образом, последние три года экспорт машиностроения стабилизировался на рекордном уровне 33-33,5 млрд долл. (таким же он был в 2013 г.). Вместе с тем, ситуация по товарным сегментам сильно различается, и в 2019 г. состоялось немало высоких экспортных достижений. Рассмотрим их подробнее.

Часть 1: оборудование, техника, приборы

Товары идут в порядке убывания стоимости

Экспорт турбореактивных двигателей в 2019 г. вырос на 11,9% до 1852 млн долл. Второй год подряд обновляется исторический максимум. В количественном выражении также установлен новый рекорд экспорта — 475 штук (в 2017 г. — 448). Кроме того, 299 млн долл. составил экспорт частей турбореактивных и турбовинтовых двигателей, что уступает только максимуму 2018 г. (307 млн долл.). Россия входит в десятку ведущих мировых экспортёров турбореактивных двигателей.

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Экспорт радиолокационной и навигационной аппаратуры в 2019 г. вырос в 3,6 раза до 1026 млн долл. Это новый исторический максимум, значительно превосходящий прежний рекорд 2016 г. (764 млн долл.).

Экспорт контрольно-измерительных приборов и инструментов в 2019 г. вырос на 4,8% до 883 млн долл. Это новый исторический максимум, третий год подряд фиксируется значительный абсолютный прирост экспорта.

© Фото из открытых источников

Экспорт электрораспределительной аппаратуры (включая части) в 2019 г. вырос на 14,8% до 565 млн долл. Это повторяет лучший как минимум с 1994 г. результат 2013 г.; с очень большой вероятностью это рекорд за более длительный период, т.к. в середине 90-х годов экспорт составлял только примерно 100 млн долл.

Экспорт кабельной продукции в 2019 г. вырос на 14% до 86,9 тыс. т. Это лучший результат как минимум с 1994 г., прежний пик — 84,7 тыс. т в 2003 г. В стоимостном выражении экспорт составил 440 млн долл. (+5,2%).

Экспорт бытовых стиральных машин в 2019 г. составил 1827 тыс. штук, что совсем немного уступает абсолютному рекорду предыдущего года (1833 тыс. штук). Докризисный уровень современные поставки превышают 2,5-3 раза, пик экспорта СССР — 398 тыс. штук в 1988 г. В стоимостном выражении экспорт составил 333 млн долл. (-0,9%). В мире по экспорту стиральных машин Россия в 2019 г., по предварительным данным, разделила пятое место с Италией, уступив только Китаю, Польше, Турции и Таиланду.

© Фото из открытых источников

Экспорт фильтровального оборудования в 2019 г. вырос на 38% до 265 млн долл. Это новый исторический максимум, значительно превзошедший прежний рекорд (215 млн долл. в 2017 г.).

Экспорт частей горной и дорожно-строительной техники в 2019 г. вырос на 13,8% до 229 млн долл. Второй год подряд обновляется максимум для современной России.

Экспорт трансмиссионного оборудования в 2019 г. вырос на 1,6% до 227 млн долл. Это повторяет лучший в новейшей истории России результат 2008 г.

Экспорт воздушных насосов (включая части) в 2019 г. вырос на 20% до 181 млн долл. Это второй результат в новейшей истории России, уступающий только рекорду 2011 г. (256 млн долл.), когда была совершена очень крупная поставка в Казахстан.

Экспорт бытовых холодильников в 2019 г. вырос на 0,6% до 733 тыс. штук, немного улучшив прошлогодний рекорд для современной России. Пиковый показатель экспорта СССР — 1341 тыс. штук в 1988 г., но какая часть этого была обеспечена Россией — информации нет. В стоимостном выражении экспорт составил 172 млн долл. (-6,3%).

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Экспорт холодильного оборудования (кроме бытовых холодильников) в 2019 г. вырос на 4,6% до 166 млн долл. Второй год подряд обновляется исторический максимум. Наибольшую часть поставок формируют холодильные витрины (96 млн долл.), по которым пятый год подряд отмечается значительный прирост экспорта, почти утроившегося за этот период, на втором месте — морозильники ёмкостью менее кубометра (32 млн долл.).

Экспорт оборудования для переработки минеральных веществ в 2019 г. вырос в 2,2 раза до 164 млн долл. Это третий результат за период с 1994 г. (более ранних данных нет), уступающий только пикам 2008 и 2013 гг. (183 и 175 млн долл. соответственно).

Экспорт прицелов в 2019 г. вырос в 8,3 раза до 152 млн долл. Это новый рекорд для современной России, значительно превзошедший пик 2014 г. (73 млн долл.).

Экспорт гидравлических силовых установок в 2019 г. вырос на 18,1% до 101 млн долл. Это новый исторический максимум, существенный рост отмечается третий год подряд.

Экспорт бензиновых двигателей в 2019 г. вырос на 4,5% до 101 млн долл. Это лучший результат как минимум с 1994 г., а скорее всего, и вообще, т.к. бензиновые двигатели не были заметной статьёй экспорта у СССР, а рынок бывших союзных республик в начале 90-х был невелик (экспорт в СНГ в 1994 г. равнялся 30 млн долл.). Благодаря калужскому заводу «Volkswagen» с 2018 г. появились крупные поставки в Европу, а завод «Mazda» во Владивостоке в прошлом году начал отгрузки в Японию (9% российского экспорта). Кроме того, почти 45 млн долл. (+9,6%) составил экспорт частей бензиновых двигателей, что стало лучшим результатом с 2009 г., однако если раньше поставки шли в основном для сборки машин российских марок в Украине и Казахстане, то теперь главным рынком сбыта выступает Европа.

Экспорт зерноуборочных комбайнов в 2019 г. вырос на 22% до 976 штук (с корректировкой ошибочного показателя по Украине). Это лучший результат за последние 10 лет, в 2000-е гг. экспорт достигал 2,3 тыс. штук. В стоимостном выражении экспорт составил 83,6 млн долл. (+7,8%).

Экспорт медицинских приборов и инструментов (кроме рентгеновской аппаратуры) в 2019 г. вырос на 5,2% до 83,5 млн долл. Третий год подряд обновляется рекорд для новейшей истории России. Кроме того, ещё 17,4 млн долл. (+68%) составил экспорт устройств для механотерапии и дыхательной аппаратуры, 25,5 млн долл. (+19,4%) — ортопедических приспособлений и искусственных частей тела; оба показателя стали рекордными для современной России.

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Экспорт электрических аккумуляторов в 2019 г. вырос на 18,4% до 83,3 млн долл. Это второй результат за период с 1994 г., уступающий только максимуму 2004 г. (106 млн долл.), когда был странный скачок поставок в Белоруссию.

Экспорт электрооборудования для двигателей внутреннего сгорания в 2019 г. вырос на 3,7% до 72,8 млн долл. Это практически равно лучшему как минимум с 1994 г. результату 2011 г. (73,4 млн долл.).

Экспорт машин для обработки почвы (сеялки, сажалки, рыхлители, бороны и пр., включая части) в 2019 г. вырос на 11,9% до 68,3 млн долл. Третий год подряд обновляется максимум для современной России: до того экспорт не превышал 40 млн долл., а в середине 90-х годов — 5 млн долл. Поставки формируют в основном сеялки, части машин и бороны, заметны также культиваторы и плуги.

Экспорт котлов центрального отопления в 2019 г. вырос на 48% до 52,5 млн долл. Это лучший результат в новейшей истории России, а скорее всего, и вообще, т.к. в середине 1990-х гг. экспорт составлял в среднем лишь 2 млн долл. в год, и маловероятно, чтобы за 5-10 лет до этого он был в 25 раз больше.

Экспорт рентгеновской и другой лучевой аппаратуры в 2019 г. вырос на 29% до 45 млн долл. Это второй результат в новейшей истории России, немного уступающий пику 2011 г. (47,9 млн долл.).

Экспорт электрических изоляторов в 2019 г. вырос на 37% до 19,2 тыс. т. Это второй результат с середины 90-х годов, уступающий только пику 2016 г. (20 тыс. т). В стоимостном выражении экспорт составил 41,4 млн долл. (+16,5%).

Экспорт мостовых кранов в 2019 г. вырос в 2,2 раза до 25 млн долл. Это лучший результат по меньшей мере за последние 25 лет, прежний пик — 20,8 млн долл. в 2017 г.

Экспорт огнетушителей в 2019 г. вырос на 20% до 749 тыс. штук. Это лучший результат как минимум с середины 90-х годов. В стоимостном выражении экспорт составил рекордные 19,7 млн долл. (+34%).

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, Росстата и Trade Map.