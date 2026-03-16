Завод Bosch по производству бытовой техники под Петербургом снова заработал. Предприятие простаивало с 2022 года, но в мае 2025-го выпуск возобновили. Сейчас заводом управляет «дочка» «Газпрома» — компания «Газпром Бытовые системы». И судя по цифрам, процесс пошел: по итогам года завод получил 192,5 млн рублей прибыли. Годом ранее убыток составлял 1,7 млрд. Выручка подскочила со 100 до 422 млн.

Главный источник доходов — продажа продукции, которую не выпускали три года. Это направление принесло 271 млн рублей.

Сейчас с конвейера сходят холодильники. Их делают под собственной маркой Darina, а также для брендов Weissgauff, Kuppersberg и других. Технология — та же, что при Bosch, сообщил РБК со ссылкой на представителя «Газпром Бытовые Системы». Завод заключил более 20 контрактов на реализацию продукции. Первыми закупщиками стали «М.Видео-Эльдорадо», DNS и Weissgauff.

С момента перезапуска выпустили более 30 тысяч холодильников. В 2026 году планируют выйти на 100 тысяч, в 2027-м — на 220 тысяч. Также готовятся запустить производство стиральных машин.

Завод по-прежнему принадлежит немецкому концерну Bosch, но управляется российской структурой. Bosch планировал продать предприятие в 2024 году, но сделка не состоялась после указа президента, передавшего российские «дочки» Bosch под управление «Газпрома».