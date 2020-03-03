«Аэродиск» представил российские системы хранения данных «Восток» на Эльбрусах

Аэродиск СХД Восток Б © tadviser.ru

Компания «Аэродиск» представила серию систем хранения данных «Аэродиск Восток» на базе процессоров «Эльбрус», созданную совместно с партнерами по Консорциуму российских разработчиков СХД: «Норси-Транс», ГК «Элемент», «Базальт СПО» и Институтом программных систем им. А.К. Айламазяна РАН.

Отличительная черта новой серии состоит в том, что большинство аппаратных компонентов и все программное обеспечение разработаны и произведены в России. «Аэродиск Восток» имеет необходимые сертификаты Минпромторга, Минкомсвязи, ФСТЭК и ФСБ, и потому подходит под все нормативные требования к импортозамещению систем хранения данных.

Во всех моделях «Аэродиск Восток» реализован функционал класса Enterprise. В частности, они поддерживают многоконтроллерные Active-Active исполнения без единых точек отказа, онлайновый Tiering, синхронную и асинхронную репликацию и многие другие функциональные возможности.

«Мы часто сталкиваемся с предубеждением, что производительность процессоров „Эльбрус“ пока недостаточна для многих задач. Поэтому мы провели сравнительное тестирование производительности СХД на „Эльбрусе“ и на платформе Intel. Оба варианта продемонстрировали схожие параметры производительности — существенной разницы в них нет», — рассказал генеральный директор «Аэродиска» Вячеслав Володкович.

В серии уже доступны четыре модели систем хранения данных с операционной системой Альт (разработка компании «Базальт СПО») и программным обеспечением «Аэродиск Engine». В каждой из моделей предусмотрены версии с одним и двумя процессорами «Эльбрус 8С» и установкой до 128 Гб операционной памяти:

СХД начального уровня «Аэродиск Восток Б» поддерживает подключение до 4 жестких дисков формата 3,5'' максимальным объемом 16 ТБ, а также трех SATA SSD и 16 подключений miniSAS HD;

базовая СХД «Аэродиск Восток Э12» содержит до 12 дисков с возможностью «горячей» замены и поддерживает полноразмерные сетевые карты;

старшая модель СХД общего назначения «Аэродиск Восток Э24» отличается от базовой версии поддержкой до 24 HDD (макс. 16 Тб);

сверхплотная СХД «Аэродиск Восток Э124» предназначена для хранения больших объемов данных. Ее отличают высокая энергоэффективность и низкая стоимость хранения данных в пересчете на терабайт. В этой СХД могут объединяться до 124 жестких дисков.

В планах компании «Аэродиск» — расширение серии «Восток» моделями на базе процессоров нового поколения «Эльбрус 8СВ».