«Печатно-текстильная компания» открыла в Подмосковье новое производство домашнего текстиля

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ООО «Печатно-текстильная компания» открыло в Балашихе Московской области новое производство одеял, подушек и другой продукции домашнего текстиля.

Благодаря выделенному в конце 2018 года льготному займу по программе ФРП «Проекты развития» предприятие организовало новые автоматизированные производственные линии по выпуску одеял, подушек, покрывал, наматрасников, стеганого полотна, а также линию по упаковке готовых изделий.

Общий бюджет проекта расширения производства превысил 200 млн рублей. Ассортимент продукции в два раза — до 30 наименований, а объем с 30 до 70 тысяч единиц продукции, около 10% отправятся на экспорт.

Предприятие намерено поставлять готовую продукцию под брендами Bellino Home, «Сирень», «Стильный дом» в торговые сети «Ашан», «Дикси», «Окей», «Верный», «Старт», а также в телемагазины «Топ-Шоп» и «Шоп ТВ». Около 10% изделий пойдет на экспорт в Казахстан, Беларусь и Молдову.

«Фонд развития промышленности помог нам запустить масштабное производство нового уровня. Благодаря современному оборудованию мы можем предложить нашим клиентам домашний текстиль действительно высокого качества по конкурентной стоимости», — сообщил генеральный директор «Печатно-текстильной компании» Евгений Суворов.

По данным компании, доля импортных постельных принадлежностей на российском рынке составляет 65%, при полной загрузке нового производства она снизится на 5%.

ООО «Печатно-текстильная компания» основано в 2016 году и входит в группу компаний «СК групп», которое является объединением производственно-текстильных предприятий полного цикла, производящих интерьерный текстиль (шторы, пледы), текстиль для сна (подушки, одеяла, постельное белье), кухонный текстиль (скатерти, салфетки) и специализируются на цифровой печати на ткани. Предприятия группы ежемесячно выпускают более 100 тысяч единиц продукции.

© mii.mosreg.ru

© mii.mosreg.ru

© mii.mosreg.ru