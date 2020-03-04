Через приморский порт Зарубино организован экспорт зерновых грузов в Японию

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В морском порту Зарубино, ключевом участке МТК «Приморье-2», проведена первая перевалка зерновых грузов: на судно, идущем в порт Матсунага (Япония), было отгружено 2700 тонн кукурузы.

По словам генерального директора ООО «Легендагро Приморье» Дмитрия Савенкова, в зерновом году 2019-2020 ГК «Легендагро» планирует направить на экспорт через порт Зарубино до 40 тыс. тонн зерновых и масличных грузов в направлении КНР, Японии и Республики Кореи.

Работы по отгрузке произведены группой компаний «Легендагро» совместно с единственным стивидором морского порта Зарубино — ООО «Морской порт в Бухте Троицы» (МПБТ). В операциях перевозки в порт и дальнейшей перевалки зерновых грузов на судно использовалось оборудование МПБТ, а также специализированная техника ГК «Легендагро» — 30 автомобилей-зерновозов и судовой мобильный погрузчик. Договор о перевалке зерновых был подписан между ГК «Легендагро» и МПБТ на прошедшем пятом Восточном экономическом форуме в сентябре 2019 года.

Как отметил генеральный директор ООО «Морской порт в Бухте Троицы» Андрей Перевалов, «благодаря удачному географическому положению порт Зарубино является логичным решением для организации нового маршрута для экспортных поставок российского зерна на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Такой же выбор был сделан и китайскими грузоотправителями, выбравшими Зарубино в качестве ключевого звена международного транспортного коридора «Приморье-2», целью которого является транзит грузопотоков из Северного Китая.

Поддержку проекту ГК «Легендагро» оказывает Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ). В сентябре прошлого года на полях юбилейного пятого Восточного экономического форума был подписан меморандум между ГК «Легендагро» и АНО АПИ о намерениях по реализации инвестиционной программе группы компании в Приморском крае. Объем проекта составит 10 млрд рублей.

«Для запуска проекта наше Агентство помогло найти 3,5 тыс. га земли, а сейчас в рамках её большого проекта намереваемся найти ещё до 35-50 тыс. га. Сам проект включает в себя растениеводство, переработку и логистику», — отметил Абсамат Джанбориев.

По его словам, ГК «Легендагро» осуществляет инвестиционную программу в Приморском крае по трем направлениям. Первое — растениеводство с целью достигнуть объема обрабатываемых земель до 50 тыс. га. Второе — создание собственной логистической компании и организация перевалки зерновых и масличных культур мощностью до 400 тыс. тонн в год в портах Приморского края. Третье — строительство завода по глубокой переработке сои в соевый протеиновый концентрат с мощностью по сырью 240 тыс. т в год.

Акционерами группы компаний «Легендагро» являются три крупные китайские корпорации: Корпорация Legend Holdings, Beidahuang Group — крупнейший в Китае сельскохозяйственный бизнес со штаб-квартирой в Харбине, Jiusan Oils & Grains Industries Group Co., Ltd. (Jiusan) — третий по объему переработчик соевых бобов в Китае с годовой мощностью переработки 12 млн т в год.