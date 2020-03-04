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Энергетика и ТЭК

В Крыму Сакская ТЭЦ вышла на полную мощность

 © phototass2.cdnvideo.ru

Сакская ТЭЦ в Республике Крым вышла на полную мощность и начала выдавать электроэнергию в энергосистему полуострова, сообщили журналистам в пресс-службе компании «КрымТЭЦ», управляющей объектом.

«С 1 января 2020 года начат отпуск электрической энергии и мощности в энергосистему от всего комплекса ПГУ-120 МВт», — говорится в сообщении.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/7899049

энергетика и ТЭК, Крым, Сакская ТЭЦ
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