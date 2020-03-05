Новый детский сад в подмосковном Наро-Фоминска принял первых воспитанников

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28 февраля в мкрн. Восточный г. Наро-Фоминск открыт детский сад № 19. Трехэтажное здание площадью почти 5 тысяч квадратных метров рассчитано на 220 мест и включает в себя столовую, ячейки для игр и сна, зал-арену для музыкальных занятий, спортзал, сенсорную комнату с сухим бассейном, кабинеты психолога и логопеда, медицинский блок и помещение пищеблока. Всё оборудовано современной техникой, среди которой спортивные тренажеры, интерактивные столы, компьютеры, мультимедийная установка и многое другое.

Как только установится подходящая погода, на территории детского сада обустроят прогулочные игровые площадки с разнообразными малыми архитектурными формами — все оборудование закуплено. Сейчас для прогулок уже установлены навесы. Детский сад будет работать в режиме полного дня — с 7 утра до 7 вечера, и рассчитан, в том числе, на посещение детьми раннего возраста от 1 года до 3 лет.

© bizbi.ru

© bizbi.ru

© bizbi.ru

© bizbi.ru