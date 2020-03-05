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Модернизация

Новое оборудование для производства сферопластика для подводных лодок установили на Севмаше

 © sevmash.ru

На Севмаше в цехе малярно-изоляционных работ установлены две автоматические установки для производства различных марок сферопластика. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Данное оборудование позволит оперативно изготавливать композиты, которые смогут обеспечить плавучесть отдельных конструкций подводных лодок.

Согласно технологии, после заливки и отверждения заготовки извлекаются из формы, подвергаются мехобработке и проходят через ОТК.

Всё приобрётенное оборудование протестировано и готово к работе.
Источник: http://sudostroenie.info/novosti/29567.html

Севмаш, модернизация
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