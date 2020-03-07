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Экспорт

АвтоВАЗ отгрузил тестовую партию машинокомплектов для сборки на Запорожский автомобильный завод

 © rueconomics.ru

Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) на Украине уже начал выпуск тестовых партий российских автомобилей Lada в рамках аудита, заявил пресс-секретарь корпорации «УкрАВТО» Дмитрий Скляренко:

«Процесс аудита качества и производства как такового продолжается. Полученный результат (автомобили), что логично, поступают к дилерам. Но, как и ранее, каких-либо финальных договоренностей, которые бы позволили сказать о запуске производства, пока нет»

Он пояснил, что аудит на ЗАЗе проводят потенциальные партнеры, один из которых — Groupe Renault. Именно он и предусматривает выпуск тестовых партий автомобилей.

Как писало интернет-издание «Главком», на заводе, помимо пробных партий Lada Largus, могут собирать еще две модели Lada: Vesta и XRay.Запорожский автомобилестроительный завод — крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию «УкрАВТО». В последние пять лет автозавод практически не работает.
Источник: https://ria.ru/20200307/1568276464.html

LADA, экспорт
  • Clausson Clausson
    07.03.2019:30:05

    Понятно теперь зачем встречалось руководство Рено с Зеленским.

    В принципе Largus в Украине известен больше под маркой Dacia Logan MCV, но видимо с Тольятти возить машинокомплекты выгодней.

    #1191422
  • Нет аватара termometrix
    07.03.2022:29:48

       

    #1191438
  • Александр Переберин
    08.03.2001:36:00

    Как всегда есть «но».

    1. ВАЗ давно не отечественный производитель. Каким боком эта новость к тематике сайта — не знаю.

    2. Зачем рынку нужен Дачия Логан МСВ 1, когда давно и успешно продается Дачия Логан МСВ 2, причем с заводским ГБО и дизелем.

    3. Некоммерческие автомобили столкнутся с очень сильной конкуренцией американского тотала.

    Наверно Рено виднее как вести дела. Рыночек порешает.

    #1191458
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