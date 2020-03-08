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Армия и Флот

В Санкт-Петербурге для Нахимовского военно-морского училища построена новая ледовая арена

 © nvmu.info

28.12.2019 г. в преддверии открытия катка лед в Нахимовском военно-морском училище опробовали команды его воспитанников «Морские юнги» и «Тритоны».

Специалисты Военно-строительного комплекса закончили строительство спорткомплекса с катком летом уходящего года. В историческом здании старинной фильтро-озонной станции на Пеньковой полностью переоборудованы масштабные внутренние павильоны.

На площади 5600 квадратных метров расположились:

— ледовое поле 56 на 25 метров для игры в хоккей с шайбой и катания на коньках;

— трибуна для зрителей на 250 мест;

— тир для стрельбы из пневматической винтовки;

— залы для занятий боксом и настольным теннисом;

— тренажерный зал

В исторически-высокие своды вписан современный скалодром и тренажер горнолыжного спуска.

 © nvmu.info

 © nvmu.info

 © nvmu.info
Источник: http://guov.ru/news/novosti/3521/

Санкт-Петербург, Нахимовское военно-морское училище, новый спорткомплекс
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