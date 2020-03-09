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Дорожное строительство

В Чеченской Республике открыт реконструированный мост

 © sun9-54.userapi.com

31 мая 2019 г. состоялось торжественное открытие моста на 14 км а/д Бачи-Юрт — Ялхой-Мохк — Ножай-Юрт — гр. Дагестана, реконструкция которого была начата в 2018 году.

Мостостроители завершили работы по реконструкции моста, длина которого составляет 54,3 п.м., а ширина — 14,08 п.м., досрочно, что позволило сдать его раньше времени.

 © sun9-25.userapi.com
Источник: https://vk.com/wall-165041849_151

Чечня, мост
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