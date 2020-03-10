Новый балансировочный комплекс ВТЖ-5000 для колесных пар локомотивов

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Компания ДИАМЕХ 2000, ведущий российский производитель промышленного балансировочного оборудования и виброизмерительной аппаратуры, продолжает расширять линейку балансировочного оборудования для железнодорожной отрасли.

В феврале 2019 г. проведены приемо-сдаточные испытания нового балансировочного станка модели ВТЖ-5000.

Балансировочный станок ВТЖ-5000, оснащенный современным измерительно-управляющим комплексом САПФИР-3, позволяет определять величину остаточного дисбаланса колесной пары и проводить коррекцию дисбаланса методом фрезерования непосредственно на станке.

Программа измерительно-управляющего комплекса САПФИР-3 автоматически производит расчет сектора фрезерования на колесе колесной пары, радиуса и глубины фрезерования, управляет режимами вращения колесной пары при выполнении операций балансировки и фрезерования. Подача фрезы и контроль глубины фрезерования осуществляется в ручном режиме.