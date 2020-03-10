© img.geliophoto.com

Зима 2019-2020 годов, как и во многих других регионах России, выдалась в Новосибирске рекордно тёплой и снежной. Город за всю зиму так и не дождался трескучих сибирских морозов ниже -30°С, а к марту ледовый покров на реке Обь практически сошёл. Начало марта принесло новые температурные рекорды — до +5,2°С в черте города. Оттепели принесли плотные утренние туманы из-за перепадов ночных и дневных температур.

1. Численность населения Новосибирска составляет 1,6 млн жителей.

© img.geliophoto.com

2. Центр города находится на правом берегу реки Обь.

© img.geliophoto.com

3. Город растянулся на 43 километра с севера на юг и на 25 километра — с запада на восток. В Новосибирске живет больше половины населения всей Новосибирской области.

© img.geliophoto.com

4. Панорама Красного проспекта и площади Ленина (кликабельна — 3000 px). © img.geliophoto.com 5. Новосибирский оперный театр (НОВАТ) — самое большое театральное здание страны. Театр открылся 12 мая 1945 году. Первой постановкой была опера Глинки «Иван Сусанин».

© img.geliophoto.com

6. Ширина купола — 60 метров, высота — 35 метров, то есть больше, чем 9-этажный дом. За грандиозные размеры театр иногда называют «сибирским Колизеем».

© img.geliophoto.com

7. Новогодний каток в сквере у Оперного театра. Форма катка вызвала много противоречивых отзывов по всей стране, шутил по этому поводу и Иван Ургант в своём шоу.

© img.geliophoto.com

8. В этом году ледовый каток впервые сделали в сквере перед театром. Раньше его заливали на парковке на противоположной стороне площади.

© img.geliophoto.com

9. Площадь Ленина — самый центр Новосибирска. В прошлом она называлась Новой Базарной, Красной, Площадью жертв революции и носила имя Сталина. Памятник Ленину появился на ней в 1970 году.

© img.geliophoto.com

10. Мэрия Новосибирска занимает здание Промбанка, которое построили в середине 1920-х годов. Впоследствии оно неоднократно перестраивалось и даже подросло на 2 этажа.

© img.geliophoto.com

11. На переднем плане — Первомайский сквер и пересечение Красного проспекта с Октябрьской магистралью и улицей Максима Горького.

© img.geliophoto.com

12. Новосибирский Краеведческий музей в историческом здании 1910 года. Изначально его использовали как административный и торговый центр: на первом этаже находились магазины, в подвале — склады, а на верху — городская управа, казначейство и банк.

© img.geliophoto.com

13. Гостиница «Марриотт» открылась на улице Орджоникидзе в Новосибирске в 2014 году. Это был первый для города отель категории 5 звёзд.

© img.geliophoto.com

14. От Красного проспекта отходит Октябрьская магистраль — с неё начинается улица Кирова, одна из главных магистралей Октябрьского района города.

© img.geliophoto.com

15. Часовня Николая Чудотворца. Её построили в 1914 году в честь 20-летия со дня закладки железнодорожного моста. В 1930 году здание снесли, и на его месте какое-то время находилась статуя «Комсомолец». Часовню отстроили заново в 1993 году — к 100-летнему юбилею Новосибирска.

© img.geliophoto.com

16. На горизонте за центром города — Заельцовский бор. До него от площади Ленина по прямой — всего около 4 километров.

© img.geliophoto.com

17. Ось Красного проспекта, главной улицы города. Протяжённость проспекта — почти 7 километров.

© img.geliophoto.com

18. «Дом с часами» появился на Красном проспекте в 1934 году. Он считается одним из лучших сооружений архитектуры конструктивизма в Новосибирске.

© img.geliophoto.com

19. Угол дома венчают часы с двумя циферблатами — один обращён к Красному проспекту, другой — к улице Коммунистической.

© img.geliophoto.com

20. Пересечение Красного проспекта и улицы Свердлова изначально формировалось как административный квартал. В здании Новосибирского государственного художественного музея находился Сибревком.

© img.geliophoto.com

21. Через дорогу от художественного музея — правительство Новосибирской области. Крайисполком — ещё один выдающийся памятник архитектуры конструктивизма.

© img.geliophoto.com

22. Жилой дом на улице Коммунистической, 50 называют «Бэтменом». До 2015 года этот 21-этажный дом высоток 87,9 метра был самым высоким зданием Новосибирска.

© img.geliophoto.com

23. Стоквартирный дом — пожалуй, самый знаменитый жилой дом Новосибирска. Построен в 1934-37 годах по проекту Андрея Крячкова. В 1937 году удостоен Гран-при международной выставки в Париже. На площади перед домом сегодня установлен памятник архитектору Крячкову, сквер также носит его имя.

© img.geliophoto.com

24. Собор Александра Невского — одна из первых каменных построек на территории города. В советское время здесь располагался проектный институт и киностудия, а в 1980-х тут планировали открыть концертный зал.

© img.geliophoto.com

25. Пересечение Октябрьской магистрали и улицы Серебренниковской, по которой ходит единственный сохранившийся в центре Новосибирска трамвайный маршрут — № 13.

© img.geliophoto.com

26. Здание молодёжного театра «Глобус», стилизованное под парусное судно, открыто в 1984 году.

© img.geliophoto.com

27. Октябрьская магистраль связывает Центральный и Октябрьский районы города.

© img.geliophoto.com

28. Жилой комплекс «Флотилия» — три 25-этажных жилых дома на пересечении Октябрьской магистрали и улицы Ипподромской.

© img.geliophoto.com

29. Законодательное собрание Новосибирской области работает в бывшем здании обкома КПСС в самом начале улицы Кирова.

© img.geliophoto.com

30. Панорама центральной части Новосибирска.

© img.geliophoto.com

31. Ипподромская магистраль частично проходит по бывшему руслу реки Каменки. Сейчас река заключена в коллектор.

© img.geliophoto.com

32. Новый офис авиакомпании S7 Airlines на улице Кирова.

© img.geliophoto.com

33. Авиакомпания S7 создана на базе Толмачёвского объединённого авиаотряда. Сейчас это крупнейшая частная авиакомпания России.

© img.geliophoto.com

34. Проспект Димитрова — магистраль в центре Новосибирска, соединяющая Вокзальную магистраль с Димитровским мостом.

© img.geliophoto.com

35. Пересечение улицы Ленина и проспекта Димитрова считается деловым районом — здесь сосредоточены многоэтажные бизнес-центры.

© img.geliophoto.com

36. Улица Ленина — одна из главных улиц центра города. Отходит от Красного проспекта под прямым углом и круто поворачивает после пересечения с проспектом Димитрова.

© img.geliophoto.com

37. Железнодорожный район Новосибирска в утреннем тумане.

© img.geliophoto.com

38. «Новосибирск-Главный» — второй по величине железнодорожный вокзал в России.

© img.geliophoto.com

39. Свой нынешний облик вокзал обрёл к 1939 году. Изначально вокзал был деревянным и имел два пути направления. Сегодня это самый большой вокзал Сибири с 14 платформами и общей вместимостью до 4 тысяч пассажиров.

© img.geliophoto.com

40. В облике вокзала можно угадать образ паровоза, устремлённого на Восток.

© img.geliophoto.com

41. Жилой комплекс Prime House на площади Кондратюка возведён на месте огороженного пустыря.

© img.geliophoto.com

42.

© img.geliophoto.com

43. Район станции метро «Речной вокзал». Это один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов города для пассажиров, направляющихся в Первомайский и Советский районы города и город Бердск.

© img.geliophoto.com

44. Ледовый городок на набережной, которую начали реконструировать в 2017 году.

© img.geliophoto.com

45. Коммунальный мост, соединяющий Ленинский и Октябрьский районы города. Второе название моста — Октябрьский.

© img.geliophoto.com

46. Коммунальный — первый постоянный автомобильный мост в Новосибирске. Его открыли в 1955 году.

© img.geliophoto.com

47. Параллельно Коммунальному мосту через реку Обь переброшен Новосибирский метромост.

© img.geliophoto.com

48. Метромост в Новосибирске — самый длинный крытый метромост в мире. Его длина — более 2 км

© img.geliophoto.com

49. Площадь Карла Маркса — центр левобережья, самый загруженный транспортный узел Новосибирска. Здесь находится конечная станция Ленинской линии метрополитена — «Площадь Маркса», через которую проходит более 43 тысяч пассажиров ежедневно.

© img.geliophoto.com

50. Телевизионная башня РТПС «Новосибирск». Её высота — 192 метра, то есть выше 60-этажного здания.

© img.geliophoto.com

51. МФК «Сан-Сити» — ТРЦ и бизнес-центр на площади Карла Маркса.

© img.geliophoto.com

52. Новосибирская ГЭС на реке Обь строилась для обеспечения области электричеством, но в основном служит защитой от сезонных паводков.

© img.geliophoto.com

53. Академгородок — научный и образовательный центр Новосибирска, расположенный в 20 километрах к югу от центра города. Здесь находятся десятки НИИ.

© img.geliophoto.com

54. Население Академгородка составляет около 75 тысяч человек.

© img.geliophoto.com

55. Морской проспект и улица Ильича — главные улицы Академгородка.

© img.geliophoto.com

56. Новый корпус Новосибирского государственного университета (НГУ) открыт в 2015 году.

© img.geliophoto.com

57. Академгородок считается самой зелёной частью города. Лесные массивы между микрорайонами покрыты сетью пеших тропинок — местные жители легко в них ориентируются.

© img.geliophoto.com

58. Пересечение Морского проспекта и улицы Жемчужной.

© img.geliophoto.com

59. Технопарк Новосибирского Академгородка (Академпарк) считается самым крупным в России. Основные здания — две башни, соединённые переходом-галереей на уровне 13-го этажа.

© img.geliophoto.com

60. Панорама ночного проспекта Лаврентьева — главной научной улицы Новосибирска, на которой вообще нет ни одного жилого дома, только НИИ и административные здания. Раньше улица называлась проспектом Науки.

© img.geliophoto.com

61. Четыре района Новосибирска на одном снимке: Центральный, Октябрьский, Железнодорожный, на другом берегу Оби — Кировский.

© img.geliophoto.com

62.

© img.geliophoto.com

63. Пересечение улиц Кошурникова, Фрунзе и Красина и ТРЦ «Сибирский Молл».

© img.geliophoto.com

64. «Дом грузчиков», или Жилой дом работников речного флота, построен на месте, где в 1915 году прошла крупная забастовка грузчиков, требовавших повышения зарплаты.

© img.geliophoto.com

65. Панорама центра Новосибирска. Ярко освещены Красный проспект, Вокзальная магистраль и улица Серебренниковская.

© img.geliophoto.com

66. «Бэтмен».

© img.geliophoto.com

67. Панорама Красного проспекта (кликабельна — 3000 px). © img.geliophoto.com 68. Мультибрендовый универмаг LUKSE на улице Серебренниковской.

© img.geliophoto.com

69. Бизнес-центр «Капитал».

© img.geliophoto.com

70. Жилой комплекс «Седьмое небо» из 24-этажных домов на пересечении улиц Ипподромской и Державина.

© img.geliophoto.com

71. Трёхкамерный шлюз пропускает суда в обход плотины ГЭС. Рядом с ним расположен микрорайон Правые Чёмы, который новосибирцы называют просто «Шлюз».

© img.geliophoto.com

72. Микрорайон «ОбьГЭС» вырос из посёлка гидростроителей, приехавших сюда во время сооружения Новосибирской ГЭС. Сейчас это часть Советского района Новосибирска.

© img.geliophoto.com

73. Бизнес-центр и гостиница Doubletree by Hilton на пересечении улиц Каменской и Чаплыгина.

© img.geliophoto.com

74. Микрорайон № 6 «Родники» — часть Калининского района на самом севере Новосибирска.

© img.geliophoto.com

75. В наукограде Кольцово расположено одно из самых закрытых научных учреждений страны — федеральный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

© img.geliophoto.com

76. Основное здание Академпарка за необычную форму часто называют «гусями».

© img.geliophoto.com

77. На крыше мэрии Новосибирска — российский триколор и бело-зелёный флаг города.

© img.geliophoto.com

78. Собор Александра Невского можно увидеть даже на первых исторических снимках Новосибирска.

© img.geliophoto.com

79. Новогодний каток в сквере у Оперного театра.

© img.geliophoto.com

80. Башни на площади Кондратюка.

© img.geliophoto.com

81.

© img.geliophoto.com