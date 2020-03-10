Зимний Новосибирск — заснеженный мегаполис в Сибири
Зима 2019-2020 годов, как и во многих других регионах России, выдалась в Новосибирске рекордно тёплой и снежной. Город за всю зиму так и не дождался трескучих сибирских морозов ниже -30°С, а к марту ледовый покров на реке Обь практически сошёл. Начало марта принесло новые температурные рекорды — до +5,2°С в черте города. Оттепели принесли плотные утренние туманы из-за перепадов ночных и дневных температур.
1. Численность населения Новосибирска составляет 1,6 млн жителей.
2. Центр города находится на правом берегу реки Обь.
3. Город растянулся на 43 километра с севера на юг и на 25 километра — с запада на восток. В Новосибирске живет больше половины населения всей Новосибирской области.
4. Панорама Красного проспекта и площади Ленина (кликабельна — 3000 px). 5. Новосибирский оперный театр (НОВАТ) — самое большое театральное здание страны. Театр открылся 12 мая 1945 году. Первой постановкой была опера Глинки «Иван Сусанин».
6. Ширина купола — 60 метров, высота — 35 метров, то есть больше, чем 9-этажный дом. За грандиозные размеры театр иногда называют «сибирским Колизеем».
7. Новогодний каток в сквере у Оперного театра. Форма катка вызвала много противоречивых отзывов по всей стране, шутил по этому поводу и Иван Ургант в своём шоу.
8. В этом году ледовый каток впервые сделали в сквере перед театром. Раньше его заливали на парковке на противоположной стороне площади.
9. Площадь Ленина — самый центр Новосибирска. В прошлом она называлась Новой Базарной, Красной, Площадью жертв революции и носила имя Сталина. Памятник Ленину появился на ней в 1970 году.
10. Мэрия Новосибирска занимает здание Промбанка, которое построили в середине 1920-х годов. Впоследствии оно неоднократно перестраивалось и даже подросло на 2 этажа.
11. На переднем плане — Первомайский сквер и пересечение Красного проспекта с Октябрьской магистралью и улицей Максима Горького.
12. Новосибирский Краеведческий музей в историческом здании 1910 года. Изначально его использовали как административный и торговый центр: на первом этаже находились магазины, в подвале — склады, а на верху — городская управа, казначейство и банк.
13. Гостиница «Марриотт» открылась на улице Орджоникидзе в Новосибирске в 2014 году. Это был первый для города отель категории 5 звёзд.
14. От Красного проспекта отходит Октябрьская магистраль — с неё начинается улица Кирова, одна из главных магистралей Октябрьского района города.
15. Часовня Николая Чудотворца. Её построили в 1914 году в честь 20-летия со дня закладки железнодорожного моста. В 1930 году здание снесли, и на его месте какое-то время находилась статуя «Комсомолец». Часовню отстроили заново в 1993 году — к 100-летнему юбилею Новосибирска.
16. На горизонте за центром города — Заельцовский бор. До него от площади Ленина по прямой — всего около 4 километров.
17. Ось Красного проспекта, главной улицы города. Протяжённость проспекта — почти 7 километров.
18. «Дом с часами» появился на Красном проспекте в 1934 году. Он считается одним из лучших сооружений архитектуры конструктивизма в Новосибирске.
19. Угол дома венчают часы с двумя циферблатами — один обращён к Красному проспекту, другой — к улице Коммунистической.
20. Пересечение Красного проспекта и улицы Свердлова изначально формировалось как административный квартал. В здании Новосибирского государственного художественного музея находился Сибревком.
21. Через дорогу от художественного музея — правительство Новосибирской области. Крайисполком — ещё один выдающийся памятник архитектуры конструктивизма.
22. Жилой дом на улице Коммунистической, 50 называют «Бэтменом». До 2015 года этот 21-этажный дом высоток 87,9 метра был самым высоким зданием Новосибирска.
23. Стоквартирный дом — пожалуй, самый знаменитый жилой дом Новосибирска. Построен в 1934-37 годах по проекту Андрея Крячкова. В 1937 году удостоен Гран-при международной выставки в Париже. На площади перед домом сегодня установлен памятник архитектору Крячкову, сквер также носит его имя.
24. Собор Александра Невского — одна из первых каменных построек на территории города. В советское время здесь располагался проектный институт и киностудия, а в 1980-х тут планировали открыть концертный зал.
25. Пересечение Октябрьской магистрали и улицы Серебренниковской, по которой ходит единственный сохранившийся в центре Новосибирска трамвайный маршрут — № 13.
26. Здание молодёжного театра «Глобус», стилизованное под парусное судно, открыто в 1984 году.
27. Октябрьская магистраль связывает Центральный и Октябрьский районы города.
28. Жилой комплекс «Флотилия» — три 25-этажных жилых дома на пересечении Октябрьской магистрали и улицы Ипподромской.
29. Законодательное собрание Новосибирской области работает в бывшем здании обкома КПСС в самом начале улицы Кирова.
30. Панорама центральной части Новосибирска.
31. Ипподромская магистраль частично проходит по бывшему руслу реки Каменки. Сейчас река заключена в коллектор.
32. Новый офис авиакомпании S7 Airlines на улице Кирова.
33. Авиакомпания S7 создана на базе Толмачёвского объединённого авиаотряда. Сейчас это крупнейшая частная авиакомпания России.
34. Проспект Димитрова — магистраль в центре Новосибирска, соединяющая Вокзальную магистраль с Димитровским мостом.
35. Пересечение улицы Ленина и проспекта Димитрова считается деловым районом — здесь сосредоточены многоэтажные бизнес-центры.
36. Улица Ленина — одна из главных улиц центра города. Отходит от Красного проспекта под прямым углом и круто поворачивает после пересечения с проспектом Димитрова.
37. Железнодорожный район Новосибирска в утреннем тумане.
38. «Новосибирск-Главный» — второй по величине железнодорожный вокзал в России.
39. Свой нынешний облик вокзал обрёл к 1939 году. Изначально вокзал был деревянным и имел два пути направления. Сегодня это самый большой вокзал Сибири с 14 платформами и общей вместимостью до 4 тысяч пассажиров.
40. В облике вокзала можно угадать образ паровоза, устремлённого на Восток.
41. Жилой комплекс Prime House на площади Кондратюка возведён на месте огороженного пустыря.
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43. Район станции метро «Речной вокзал». Это один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов города для пассажиров, направляющихся в Первомайский и Советский районы города и город Бердск.
44. Ледовый городок на набережной, которую начали реконструировать в 2017 году.
45. Коммунальный мост, соединяющий Ленинский и Октябрьский районы города. Второе название моста — Октябрьский.
46. Коммунальный — первый постоянный автомобильный мост в Новосибирске. Его открыли в 1955 году.
47. Параллельно Коммунальному мосту через реку Обь переброшен Новосибирский метромост.
48. Метромост в Новосибирске — самый длинный крытый метромост в мире. Его длина — более 2 км
49. Площадь Карла Маркса — центр левобережья, самый загруженный транспортный узел Новосибирска. Здесь находится конечная станция Ленинской линии метрополитена — «Площадь Маркса», через которую проходит более 43 тысяч пассажиров ежедневно.
50. Телевизионная башня РТПС «Новосибирск». Её высота — 192 метра, то есть выше 60-этажного здания.
51. МФК «Сан-Сити» — ТРЦ и бизнес-центр на площади Карла Маркса.
52. Новосибирская ГЭС на реке Обь строилась для обеспечения области электричеством, но в основном служит защитой от сезонных паводков.
53. Академгородок — научный и образовательный центр Новосибирска, расположенный в 20 километрах к югу от центра города. Здесь находятся десятки НИИ.
54. Население Академгородка составляет около 75 тысяч человек.
55. Морской проспект и улица Ильича — главные улицы Академгородка.
56. Новый корпус Новосибирского государственного университета (НГУ) открыт в 2015 году.
57. Академгородок считается самой зелёной частью города. Лесные массивы между микрорайонами покрыты сетью пеших тропинок — местные жители легко в них ориентируются.
58. Пересечение Морского проспекта и улицы Жемчужной.
59. Технопарк Новосибирского Академгородка (Академпарк) считается самым крупным в России. Основные здания — две башни, соединённые переходом-галереей на уровне 13-го этажа.
60. Панорама ночного проспекта Лаврентьева — главной научной улицы Новосибирска, на которой вообще нет ни одного жилого дома, только НИИ и административные здания. Раньше улица называлась проспектом Науки.
61. Четыре района Новосибирска на одном снимке: Центральный, Октябрьский, Железнодорожный, на другом берегу Оби — Кировский.
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63. Пересечение улиц Кошурникова, Фрунзе и Красина и ТРЦ «Сибирский Молл».
64. «Дом грузчиков», или Жилой дом работников речного флота, построен на месте, где в 1915 году прошла крупная забастовка грузчиков, требовавших повышения зарплаты.
65. Панорама центра Новосибирска. Ярко освещены Красный проспект, Вокзальная магистраль и улица Серебренниковская.
66. «Бэтмен».
67. Панорама Красного проспекта (кликабельна — 3000 px). 68. Мультибрендовый универмаг LUKSE на улице Серебренниковской.
69. Бизнес-центр «Капитал».
70. Жилой комплекс «Седьмое небо» из 24-этажных домов на пересечении улиц Ипподромской и Державина.
71. Трёхкамерный шлюз пропускает суда в обход плотины ГЭС. Рядом с ним расположен микрорайон Правые Чёмы, который новосибирцы называют просто «Шлюз».
72. Микрорайон «ОбьГЭС» вырос из посёлка гидростроителей, приехавших сюда во время сооружения Новосибирской ГЭС. Сейчас это часть Советского района Новосибирска.
73. Бизнес-центр и гостиница Doubletree by Hilton на пересечении улиц Каменской и Чаплыгина.
74. Микрорайон № 6 «Родники» — часть Калининского района на самом севере Новосибирска.
75. В наукограде Кольцово расположено одно из самых закрытых научных учреждений страны — федеральный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».
76. Основное здание Академпарка за необычную форму часто называют «гусями».
77. На крыше мэрии Новосибирска — российский триколор и бело-зелёный флаг города.
78. Собор Александра Невского можно увидеть даже на первых исторических снимках Новосибирска.
79. Новогодний каток в сквере у Оперного театра.
80. Башни на площади Кондратюка.
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