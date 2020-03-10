В Москве открыли Российский центр гибкой электроники

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Российский центр гибкой электроники начал работу в городе Троицк Новой Москвы. Еще четыре года назад на этом месте было чистое поле, а теперь — «ТехноСпарк».

Предприятие является, по сути, полноценным заводом микроэлектроники. Занимает площади 4200 кв.м, из которых 1800 кв.м занимают стерильные производственные помещения «чистые комнаты».

Предприятие создает ключевые компоненты TFT-матрицы для дисплеев («электронной бумаги», ЖК-экранов, OLED-дисплеев) и сенсоров (биометрических сенсоров, детекторов рентгена).

— Это могут быть гибкие дисплеи электронных гаджетов, гибкие сенсоры для отпечатков пальцев, пластырь со встроенной электроникой и биосенсорами, изогнутые детекторы рентгена, пищевая упаковка с сенсорами, — рассказали на заводе.

При выходе на проектную мощность объем производства составит около 4000 кв.м TFT-матриц в год. На заводе сейчас работают 30 человек, почти все производственные процессы автоматизированы. При выходе на полную мощность число работающих вырастет до 100 человек.

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КСТАТИ

«ТехноСпарк» является лучшим технопарком в стране, занимая первое место в рейтинге Ассоциации кластеров и технопарков России.

Он работает по получившей широкое распространение в мире модели венчурного строительства. Суть модели заключается в серийном «выращивании» стартапов в сфере высоких технологий с использованием накопленных компетенций и проверенных на практике бизнес-гипотез.

Среди ключевых проектов «ТехноСпарка»:

1) TEN fab — контрактный производитель мехатроники, медицинской техники и робототехники;

2) Ronavi Robotics- единственный российский разработчик и производитель серийных логистических роботов, предназначенных для автономной работы на складах;

3) Solartek — разрабатывает промышленные технологии интеграции гибких солнечных модулей в рулонный кровельный материал, черепицу, листовой металл, окна, фасадные панели;

4) TENMedPrint — производит на заказ серийные эндопротезы и индивидуальные имплантаты (позвоночные кейджи, краниопластины, челюстно-лицевые имплантаты) с помощью аддитивных технологий, используя промышленные 3D-принтеры;

5) Medica — компания, осуществляющая полный цикл локализации и контрактного производства иностранного медицинского оборудования в России.

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