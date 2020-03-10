«Галичский автокрановый завод» начал поставки кран-манипуляторов КМУ-150 на шасси КАМАЗ-43118
АО «Галичский автокрановый завод», которое входит в Ассоциацию «Росспецмаш», осуществило первую поставку бортового грузовика на шасси КАМАЗ-43118 колесной формулой 6×6 с дизельным восьмицилиндровым двигателем с турбонаддувом и промежуточным охлаждением КАМАЗ 740.705-300 мощностью 300 л.с, оснащенного крано-манипуляторной установкой КМУ-150, объединяющей в себе кран-манипулятор, автогидроподъемник и бурильно-крановой машину.
В середине декабря 2018 года сайт «Сделано у нас» сообщил о выпуске кран-манипулятора КМУ-150 «ГАЛИЧАНИН» на шассии КАМАЗ-65117.
Одним из главных отличий КМУ-150 от аналогов — отрицательный угол наклона стрелы, опускающейся ниже уровня горизонта на 15 градусов.
Стрела КМУ целиком изготавливается на заводе, для чего было закуплено сварочное оборудование.
Плиты скольжения в стреле изготавливаются из специального полимерного материала, в связи с чем имеют срок эксплуатации до 20 лет и не требуют обслуживания в течение всего срока эксплуатации.
minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!galichskiy_zavod_postavil_pervuyu_mnogofunkcionalnuyu_mashinu_kmu150
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