В новом центре водных видов спорта на Сахалине прошли соревнования по плаванию

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В бассейне комплекса «Аква Сити» состоялись первые соревнования по плаванию. В них приняли участие около 80 школьников из Южно-Сахалинска и Корсакова.На объекте построены два бассейна длиной 50 м и 25 м.Общая площадь комплекса составила 46 тыс. кв. м, он рассчитан на одновременный прием более 1,1 тыс. посетителей. Спортивная часть комплекса включает бассейны с трибунами на 500 зрителей, инфраструктурой для проведения соревнований самого высокого международного уровня.Сейчас объект уже работает как спортивная школа — в его стенах занимаются островные пловцы.

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Проект стоимостью почти 3,2 млрд руб. возведен в рамках ТОР «Горный воздух».

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