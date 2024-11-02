В Сахалинской области заложено на инкубацию более 1 миллиарда штук икры тихоокеанских лососей

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Сбор и закладка икры тихоокеанских лососей в области традиционно начинается с конца августа и заканчивается в середине ноября. Объем закладки икры на инкубацию зависит от подходов производителей в базовые реки рыбоводных хозяйств.

По состоянию на 25 октября 2024 г. собрано и заложено на инкубацию 1,153 млрд. шт. икры тихоокеанских лососей, в том числе:

горбуши — 167,6771 млн. шт.

кеты — 985,4934 млн. шт.

кижуча — 0,5240 млн. шт.

симы — 0,1348 млн. шт.

Для сравнения: на 25.10.2023 г. было собрано и заложено на инкубацию 1,062 млрд. шт. икры тихоокеанских лососей.

Рыбоводная путина на Сахалине практически завершена, на Курильских островах продлится до середины ноября, к сбору икры рыбоводы Итурупа и Кунашира приступили во второй половине сентября.

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