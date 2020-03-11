Нижегородская «Кальдера» запустила производство газовых горелок

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Компания «Кальдера» (входит в ГК «Атриум») запустила в Нижнем Новгороде новый цех по выпуску газовых и комбинированных горелок, которые используются в промышленных водонагревателях, котлах и бойлерах. Новые эффективные горелки помогут снизить энергетические затраты при производстве тепловой энергии. Мощность производства — 240 штук в год.

В настоящее время доля российской продукции на этом рынке, по данным компании, составляет 12%. Поэтому предприятия теплоэнергетики, ЖКХ и нефтегазовой отрасли вынуждены закупать горелки в Италии, Германии и других странах. После выхода цеха на полную мощность доля российской продукции на рынке вырастет до 20%.

Предприятие планирует реализовывать горелки сторонним потребителям и использовать их в составе котельных собственного производства. Основными заказчиками горелок выступят «Уральский котельный завод», ЗИОСАБ, «Борткотломаш», «Челябкоммунэнерго», «УфаДорМаш» и другие. Также «Кальдера» намерена поставлять 15% продукции на экспорт в Молдову, Узбекистан и Киргизию.

В 2019 году по федерально-региональной программе «Проекты развития» предприятие получило 14 млн рублей от федерального Фонда развития промышленности и 6 млн рублей от Фонда развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области. Общий бюджет проекта составил 40 млн рублей.

«Льготный заем Фонда развития промышленности позволил в самые короткие сроки приобрести технологическое оборудование. В свою очередь это дало возможность запустить серийное производство газовых и комбинированных горелок, у которых нет отечественных аналогов. Наши горелки прошли серьезные испытания и отвечают требованиям энергосбережения и энергоэффективности, что позволяет заявить о появлении нового конкурентоспособного вида устройств российского производства», — сообщил учредитель компании «Кальдера» Александр Штода.

Горелки предназначены для сжигания одного или нескольких видов топлива (газ, уголь, мазут), в процессе чего происходит нагревание теплоносителя: воды или другой жидкости. Горелки «Кальдеры» используются в промышленных водонагревателях, котлах, бойлерах, теплогенераторах в коммунальном хозяйстве, теплоэнергетике, на водном транспорте, машиностроении, в металлургии, нефтехимии и других отраслях промышленности.