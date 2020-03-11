В поселке Каменка Архангельской области открылся новый детский сад
В поселке Каменка Мезенского района открылся новый детский сад. Его открытие позволило полностью ликвидировать в Каменке очередность в дошкольные учреждения среди детей в возрасте до семи лет.
Общая стоимость работ превысила 132 млн рублей. Снизить стоимость строительства позволило применение уже используемого в Архангельской области проекта здания дошкольного учреждения. Например, точно такие же сады работают в Вельске и Приморском районе.
Всего за период с 2018 по 2021 год включительно в Архангельской области планируется построить 20 дошкольных учреждений. Кроме того, еще один сад будет возведен в столице региона в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Читайте также...
- Детский сад на 140 мест открыли в Башкирии
- В Альметьевском районе Татарстана открылся новый детский сад
- Детский сад на 20 мест открылся в деревне Белехта Новосибирской области
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!