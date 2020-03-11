«Швабе» представил разработки для кардиологии

«Швабе» представил в Москве разработки для кардиологии © rostec.ru

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех предложил разработки для профилактики и диагностики сердечно-сосудистых заболеваний на форуме «Здоровье женщин — благополучие нации».

Холдинг на мероприятии выступил с экспозицией, где представил корректор артериального давления АВР-051 и кардиокресло CardioQVARK. О функционале и применении изделий участникам рассказали специалисты «Швабе — Москва». Показали в действии кардиокресло, с помощью которого выполняется широкомасштабный скрининг нарушений сердечного ритма, приводящих к инфаркту.