На СЗ «Северная верфь» спущен на воду корвет «Ретивый»

12 марта 2020 года на судостроительном заводе «Северная верфь» (г. Санкт-Петербург) спущен на воду корвет «Ретивый» проекта 20380.

Корвет «Ретивый» спустили на воду на «Северной верфи» © topspb.tv

Впервые на корабле такого небольшого водоизмещения установлен ангар, в котором может размещаться вертолет Ка-27.

Корветы строятся с использованием уникальных технологий, снижающих их радиолокационную заметность. Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, встроенным в корпус ракетным вооружением и антенными постами, у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность. Композитные материалы и сплавы разработаны одним из лидеров в создании новых материалов — петербургским ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей», а строительство надстройки для корветов выполняется на Средне-Невском судостроительном заводе.

© cdn.ren.tv

Основные характеристики корветов проекта 20380:

водоизмещение — 2200 тонн

длина — 104 м, ширина — 13 м

скорость — до 27 узлов

дальность плавания — 3500 миль

автономность — 15 суток

экипаж — 99 человек

Главная энергетическая установка: два дизель-дизельных агрегата 1ДДА-12000.

Вооружение: