На СЗ «Северная верфь» спущен на воду корвет «Ретивый»
12 марта 2020 года на судостроительном заводе «Северная верфь» (г. Санкт-Петербург) спущен на воду корвет «Ретивый» проекта 20380.
Корвет «Ретивый» спустили на воду на «Северной верфи» © topspb.tv
Впервые на корабле такого небольшого водоизмещения установлен ангар, в котором может размещаться вертолет Ка-27.
Корветы строятся с использованием уникальных технологий, снижающих их радиолокационную заметность. Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, встроенным в корпус ракетным вооружением и антенными постами, у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность. Композитные материалы и сплавы разработаны одним из лидеров в создании новых материалов — петербургским ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей», а строительство надстройки для корветов выполняется на Средне-Невском судостроительном заводе.
Основные характеристики корветов проекта 20380:
- водоизмещение — 2200 тонн
- длина — 104 м, ширина — 13 м
- скорость — до 27 узлов
- дальность плавания — 3500 миль
- автономность — 15 суток
- экипаж — 99 человек
- Главная энергетическая установка: два дизель-дизельных агрегата 1ДДА-12000.
Вооружение:
- артиллерийское вооружение: 100-мм артиллерийская установка А-190, два 30-мм зенитных автомата АК-630М, универсальный ракетный комплекс «Уран», зенитный ракетный комплекс «Редут»
- противолодочное вооружение: комплекс «Пакет»
- авиационное вооружение: противолодочный вертолет Ка-27.
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