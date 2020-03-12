В Ивановской области запущен крупный молочный комплекс на 1200 голов КРС

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В Гаврилово-Посадском районе начал работу первый в Ивановской области крупный животноводческий комплекс с доильным залом «карусель».

В сельскохозяйственном предприятии «Племенной завод имени Дзержинского» реализован инвестпроект строительства молочного комплекса на 1200 голов коров по самым современным технологиям.

В начале марта животноводческий комплекс был запущен в работу, сюда переведено 600 коров, в том числе 205 коров — дойного стада, идет отладка оборудования.

Комплекс рассчитан на 1,2 тысячи голов, здесь впервые в Ивановской области организован доильный зал по принципу «карусель» — на сегодняшний день это самая передовая технология в мире.

В комплекс инвестировано более 700 млн рублей. Создано 40 новых рабочих мест.

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Производство компьютеризировано, ведётся наблюдение за каждым животным, что позволяет не только фиксировать надои, но и следить за здоровьем поголовья.

Доильную систему на 50 коров обслуживают всего четыре доярки. По словам руководителя предприятия, на первоначальном этапе в новом животноводческом комплексе производят 6,5 тонн молока в сутки, в мае производительность доведут до 25 тонн в сутки, а к концу года планируется выйти на проектную мощность — 35 тонн молока в сутки. Это позволит получать в 2021 году до 12 тысяч тонн молока в год, а в целом по хозяйству — 27-28 тысяч тонн молока в год.

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https://ivteleradio.ru/news/2020/03/12/v_ivanovskoy_oblasti_zarabotal_pervyy_krupnyy_zhivotnovodcheskiy_kompleks_s_doilnym_zalom_karusel_