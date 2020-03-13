В Чувашии открыты мясоперерабатывающий и молочный цеха
13 марта в Батыревском районе Чувашии состоялось открытие новых объектов в с. Шыгырдан: цехов по переработке мяса СССППК «Баракат» и по переработке молока «Эко продукт».
Проектом СССППК «Эко продукт» предусмотрено переработка молока мощностью 25 тонн сырья в сутки, проектом СССППК «Баракат" — переработка мясной продукции мощностью 12 тонн сырья в год.
Оба кооператива получили грант для развития материально-технической базы: СССППК «Эко продукт» получен грант в сумме 50 млн.рублей, СССППК «Баракат» — в сумме более 26 млн. рублей. Общая сметная стоимость первого объекта — более 74 млн. рублей, «Баракат» — более 46 млн. рублей.
Реализация двух проектов позволит создать дополнительно около 30 новых рабочих мест.
Товарной продукцией СССППК «Эко продукт» является молоко коровье после первичной обработки (очистка, охлаждение) для последующей реализации молокозаводам, масло сливочное для реализации населению, сыр козий для реализации населению
СССППК «Баракат» будет реализовать мясо и субпродукты для реализации населению, полуфабрикаты для реализации населению, копченые изделия реализации населению, готовая продукция (в т.ч. колбаса) для реализации населению и сельскохозяйственным предприятиям.
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