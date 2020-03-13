В Чувашии открыты мясоперерабатывающий и молочный цеха

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13 марта в Батыревском районе Чувашии состоялось открытие новых объектов в с. Шыгырдан: цехов по переработке мяса СССППК «Баракат» и по переработке молока «Эко продукт».

Проектом СССППК «Эко продукт» предусмотрено переработка молока мощностью 25 тонн сырья в сутки, проектом СССППК «Баракат" — переработка мясной продукции мощностью 12 тонн сырья в год.

Оба кооператива получили грант для развития материально-технической базы: СССППК «Эко продукт» получен грант в сумме 50 млн.рублей, СССППК «Баракат» — в сумме более 26 млн. рублей. Общая сметная стоимость первого объекта — более 74 млн. рублей, «Баракат» — более 46 млн. рублей.

Реализация двух проектов позволит создать дополнительно около 30 новых рабочих мест.

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Товарной продукцией СССППК «Эко продукт» является молоко коровье после первичной обработки (очистка, охлаждение) для последующей реализации молокозаводам, масло сливочное для реализации населению, сыр козий для реализации населению и т. д.

СССППК «Баракат» будет реализовать мясо и субпродукты для реализации населению, полуфабрикаты для реализации населению, копченые изделия реализации населению, готовая продукция (в т.ч. колбаса) для реализации населению и сельскохозяйственным предприятиям.

© fs01.cap.ru

© fs01.cap.ru

© fs01.cap.ru

© fs01.cap.ru

© fs01.cap.ru