В Крыму открыли 3 новых пункта для бригад скорой помощи

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На территории Крыма продолжают устанавливать модульные пункты для бригад скорой медицинской помощи. Еще три таких пункта были открыты в Джанкойском и Красногвардейском районах. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщила пресс-служба здравоохранения РК.

В ведомстве напомнили, что в специальных пунктах базируются бригады «скорой». Модульные пункты устанавливаются в соответствие со всеми современными стандартами и нормативами.

В 2019 году в Крыму появилось 22 модульных пункта. Общая стоимость всех объектов составила 265 миллионов рублей.

В Минздраве РК уточнили, что современные базы создаются для того, чтобы сотрудники «скорой» могли работать в комфортных условиях и оказывать помощь пациентам на более высоком уровне.

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