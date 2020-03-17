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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Башкирии начала работу новая молочно-товарная ферма

 © glavarb.ru

В Калтасинском районе Башкирии состоялось официальное открытие первой очереди молочно-товарной фермы ООО «Победа». Ферма на 1200 голов КРС отличается высокой степенью автоматизации процессов. Поэтому человеческий фактор здесь сведен к минимуму.

Всего инвестиционным проектом предполагает строительство ферм на 500 голов дойного стада. Кроме этого, будет построен завод по производству твёрдых сыров, а также модернизировано предприятие по переработке молока в Калтасинском и Янаульском районах.

Объём инвестиций в данный комплекс, мощность которого составит 36 тысяч тонн молока в год, составит 2,3 млрд рублей. При этом планируется создать 170 новых рабочих мест.

https://regnum....my/2886484.html

Источник: https://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/131492.html

Башкирия, производство молока
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