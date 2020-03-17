В Башкирии начала работу новая молочно-товарная ферма

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В Калтасинском районе Башкирии состоялось официальное открытие первой очереди молочно-товарной фермы ООО «Победа». Ферма на 1200 голов КРС отличается высокой степенью автоматизации процессов. Поэтому человеческий фактор здесь сведен к минимуму.

Всего инвестиционным проектом предполагает строительство ферм на 500 голов дойного стада. Кроме этого, будет построен завод по производству твёрдых сыров, а также модернизировано предприятие по переработке молока в Калтасинском и Янаульском районах.

Объём инвестиций в данный комплекс, мощность которого составит 36 тысяч тонн молока в год, составит 2,3 млрд рублей. При этом планируется создать 170 новых рабочих мест.

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