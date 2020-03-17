«КамАЗ» начал использовать беспилотные тягачи на своем производстве

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В логистическом центре «КамАЗа» для доставки комплектующих со склада на производство начали применять беспилотные тягачи. Проект, открытый в рамках реинжиниринга автопроизводства, перешел в стадию опытной эксплуатации.

Пока таких тягачей два. Один работает на автомобильном заводе, второй — на заводе двигателей.

«В течение двух месяцев беспилотные тягачи будут находиться в опытной эксплуатации. Если расчеты логистов по их ключевым показателям эффективности оправдаются, схема транспортного обслуживания производства с помощью беспилотников будет расширяться», — отмечают на «КамАЗе». При этом на заводе уже набирают специалистов для обучения программированию беспилотных логистических систем.

Использование беспилотников уменьшит неравномерную загрузку персонала при комплектовании заказа и снизит перепробег техники. Дополнительным эффектом станет снижение рисков простоя конвейера.

На загрузку транспортного средства уходит несколько минут, столько же надо на выбор маршрута. По производству автомобильного завода автопоезд с тремя прицепными тележками движется со скоростью 3 км/ч, дистанцию в 1700 м он преодолевает за 35 минут.