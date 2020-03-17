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Запись В Астрахани начали тестировать водное такси на воздушной подушке перенесена в личный блог модератором.

tumanova перенес эту запись 17.03.2020 20:16

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Комментарий модератора: ""Мы проводим тестовые запуски судна-амфибии, они проходят в цеху" Просьба дополнить новость информацией. Кто эти "мы"?"

Судостроение и судоходство

В Астрахани начали тестировать водное такси на воздушной подушке

 © arbuztoday.ru

Водное такси на воздушной подушке, разработанное при участии астраханских студентов, начало проходить тестовые испытания. Новое судно-амфибия может перевозить пассажиров по суше, воде и льду круглый год.

Мы проводим тестовые запуски судна-амфибии, они проходят в цеху, будут длиться еще около трех месяцев. Судно можно круглогодично использовать в качестве общественного транспорта. Оно парит над поверхностью на расстоянии 10-15 см, поэтому может проходить по воде, льду, песку, степи, если нет очевидных препятствий, сказал руководитель инженерного проектного офиса Астраханского государственного университета (АГУ) .

Судно на воздушной подушке с корпусом из композита сможет перевозить до 9 пассажиров за одну поездку, его максимальная скорость при минимальном расходе топлива составит 98 км/ч.

Разработчики оценили стоимость создания одного такого судна оценивается в 3,7 млн рублей, а одна поездка может стоить до 70 рублей.
Источник: https://tass.ru/obschestvo/7992609

судостроение и судоходство, такси на воздушной подушке, Астрахань
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