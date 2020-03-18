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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Новосибирске запущена линия по производству соков

17 марта на заводе «Сибирское молоко» в Новосибирске запущена новая линия для производства соков производственной мощностью 8 тыс. упаковок в час.

Сок, произведенный на заводе «Сибирское молоко», будет продаваться в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке.

Инвестиции в проект составили почти 200 млн рублей.

На новой линии производятся соки «Фруктовый сад» в упаковках по 1 литру.

Завод «Сибирское молоко» был основан в 1961 году. Принадлежит компании «Пепсико».

В рамках проекта развития предприятия планируется строительство завода по производству снеков на территории промышленно-логистического парка Новосибирской области. Запланирована установка четырёх производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. На новом производстве будет создано около 900 новых рабочих мест (без учёта сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки)
Источник: https://www.dairynews.ru/news/pepsi...niyu-za-2-8-mln-po-proizvodstv.html

Новосибирская область , сельское хозяйство , иностранные инвестиции
  • Евгений Алиулин Евгений Алиулин
    18.03.2020:29:43

    И из чего они там соки гонят? Из концентратов?

    При всём уважении, это сложно назвать «производством соков».

    ИМХО

    #1192485
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