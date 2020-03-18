В Новосибирске запущена линия по производству соков

17 марта на заводе «Сибирское молоко» в Новосибирске запущена новая линия для производства соков производственной мощностью 8 тыс. упаковок в час.

Сок, произведенный на заводе «Сибирское молоко», будет продаваться в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке.

Инвестиции в проект составили почти 200 млн рублей.

На новой линии производятся соки «Фруктовый сад» в упаковках по 1 литру.

Завод «Сибирское молоко» был основан в 1961 году. Принадлежит компании «Пепсико».

В рамках проекта развития предприятия планируется строительство завода по производству снеков на территории промышленно-логистического парка Новосибирской области. Запланирована установка четырёх производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. На новом производстве будет создано около 900 новых рабочих мест (без учёта сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки)