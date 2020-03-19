Роскосмос начал изготовление составных частей сверхтяжелой ракеты «Енисей»
Специалисты Ракетно-космического центра «Прогресс» (Самара) начали изготавливать составные части российской сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей». В частности, уже собраны обечайки баков и другие детали для ракеты-носителя «Союз-5», сообщил в среду в сотрудник Роскосмоса.
Ранее он сообщал, что первая ступень сверхтяжелой ракеты-носителя будет состоять из пяти или шести блоков, являющихся первой ступенью ракеты среднего класса «Союз-5».
Также этот сотрудник опубликовал фотографии собранных в Самаре корпусов межбаковых отсеков блоков первой ступени «Союза-5» для проведения огневых, динамических и статических испытаний.
Как сообщалось ранее, российская ракета-носитель сверхтяжелого класса «Енисей» будет собираться по принципу технологического конструктора — каждая часть должна стать самостоятельным изделием. На первом этапе она должна будет выводить на низкую околоземную орбиту более 70 тонн груза.
В соответствии с Федеральной целевой программой, первый запуск сверхтяжелой ракеты «Енисей» должен состояться в 2028 году. Стартовый стол для этой ракеты будет построен на космодроме Восточный. Ракету, в частности, планируется использовать для миссий к Луне, в том числе с посадкой космонавтов РФ на поверхность естественного спутника Земли.
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19.03.2010:34:31
19.03.2010:57:05