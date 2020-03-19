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Космонавтика

Роскосмос начал изготовление составных частей сверхтяжелой ракеты «Енисей»

Специалисты Ракетно-космического центра «Прогресс» (Самара) начали изготавливать составные части российской сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей». В частности, уже собраны обечайки баков и другие детали для ракеты-носителя «Союз-5», сообщил в среду в сотрудник Роскосмоса.

Ранее он сообщал, что первая ступень сверхтяжелой ракеты-носителя будет состоять из пяти или шести блоков, являющихся первой ступенью ракеты среднего класса «Союз-5».

 © tass.ru

Также этот сотрудник опубликовал фотографии собранных в Самаре корпусов межбаковых отсеков блоков первой ступени «Союза-5» для проведения огневых, динамических и статических испытаний.

 © tass.ru

Как сообщалось ранее, российская ракета-носитель сверхтяжелого класса «Енисей» будет собираться по принципу технологического конструктора — каждая часть должна стать самостоятельным изделием. На первом этапе она должна будет выводить на низкую околоземную орбиту более 70 тонн груза.

В соответствии с Федеральной целевой программой, первый запуск сверхтяжелой ракеты «Енисей» должен состояться в 2028 году. Стартовый стол для этой ракеты будет построен на космодроме Восточный. Ракету, в частности, планируется использовать для миссий к Луне, в том числе с посадкой космонавтов РФ на поверхность естественного спутника Земли.
Источник: https://tass.ru/kosmos/8021283

"Енисей", Роскосмос, лунная программа
  • Нет аватара mikr
    19.03.2010:34:31

    На мой взгляд, если ракеты Ангара и Енисей состоят из одних и тех же блоков, то и называться они должны одинаково. А отличать их должен только индекс, указывающий на число этих блоков. Скажем, Ангара-1, -2, …-5, и так далее. А разные названия родственных конструкций вносят излишнюю путаницу в головы людей, пытающихся разобраться в российском ракетостроении.

    #1192551
    • Олег Булавский Олег Булавский
      19.03.2010:57:05

      Ангара и Енисей — 2 абсолютно разных, независимых друг от друга проектов.

      Причём внутри семейства Ангара применяется предложенная вами схема. А внутри семейства Иртыш/Енисей/Дон — нет, но зато звучит красивее.

      В целом, на замену 4 типам носителей (Союз 2.1 В, Союз 2.1а/б, Зенит, Протон, от лёгких к тяжёлым) приходит 10 новых (Ангара 1.1, Ангара 1.2, Союз 6/Амур, Союз 7, Ангара А3, Союз 5/Иртыш, Ангара А5, Ангара А5 В, Енисей, Дон), не пересекающиеся по грузоподъёмности (кроме Союз 6 и Союз 7, но там другая история — они для разных космодромов и с разными видами топлива, метан или водород), в том числе 3 с новыми, недоступными сейчас грузоподъёмностями, более технологичные и дешёвые в производстве, более экологичные.

      #1192555
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