Завод по выпуску изделий для железной дороги и метро открыли под Белгородом

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Производство пластмассовых и металлических изделий в промпарке «Северный» открыла группа компаний «Стальэнерго». В объект уже вложили 400 млн рублей, здесь создано 140 рабочих мест. В 2020 году в развитие предприятия планируют вложить ещё 200 млн рублей, здесь построят три производственных корпуса общей площадью 3700 м², в которых смогут работать более 200 человек.

Помимо изделий из пластмассы и металла, новый завод способен выпускать радиоэлектронную, электротехническую продукцию и системы связи. Основными заказчиками предприятия станут железные дороги и метро.

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По итогам 2020 года завод «Стальэнерго» планирует выпустить продукции на 3,5 млрд рублей, в областной бюджет должно поступить свыше 75 млн рублей налогов.

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Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Промышленное предприятие „Стальэнерго“» зарегистрировано в промпарке «Северный» 22.06.2018 года. Директор — Андрей Алешников. Головная «Компания „Стальэнерго“» находится в Белгороде. Директор — Сергей Крылов. Предприятие занимается производством радиоэлектронных средств связи. 70% уставного капитала компании владеет АО «Росжелдорпроект», который, в свою очередь, принадлежит ОАО «РЖД».

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