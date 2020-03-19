Завод по выпуску изделий для железной дороги и метро открыли под Белгородом
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Производство пластмассовых и металлических изделий в промпарке «Северный» открыла группа компаний «Стальэнерго». В объект уже вложили 400 млн рублей, здесь создано 140 рабочих мест. В 2020 году в развитие предприятия планируют вложить ещё 200 млн рублей, здесь построят три производственных корпуса общей площадью 3700 м², в которых смогут работать более 200 человек.
Помимо изделий из пластмассы и металла, новый завод способен выпускать радиоэлектронную, электротехническую продукцию и системы связи. Основными заказчиками предприятия станут железные дороги и метро.
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По итогам 2020 года завод «Стальэнерго» планирует выпустить продукции на 3,5 млрд рублей, в областной бюджет должно поступить свыше 75 млн рублей налогов.
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Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Промышленное предприятие „Стальэнерго“» зарегистрировано в промпарке «Северный»
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