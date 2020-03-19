«Газпром нефть» завершила на НПЗ в Омске модернизацию установки гидроочистки
Омский нефтеперерабатывающий завод (принадлежит «Газпром нефти») завершил модернизацию установки гидроочистки дизельного топлива мощностью 3 млн т, что позволит увеличить ее производительность на 10%. Инвестиции в проект составили 800 млн рублей, сообщает компания.
Компания также сообщает, что в 2021 году на предприятии завершится строительство новой установки гидроочистки и депарафинизации дизельного топлива мощностью 2,5 млн т в год.
«Газпром нефть» проводит масштабную программу модернизации Омского НПЗ объемом инвестиций более 300 млрд рублей.
Сейчас продолжается реализация второго этапа программы модернизации, в результате которого существенно вырастет глубина переработки нефти и объем выработки светлых нефтепродуктов.
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