На судостроительном заводе «Море» открыт реконструированный цех термической обработки деталей

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19 марта 2020 года в г. Феодосия (р. Крым) состоялась церемония открытия после реконструкции одного из производственных участков судостроительного завода «Море».

Все установленное в цехе новое оборудование отечественного производства.

Как отметил генеральный директор АО «Судостроительный завод «Море» Олег Зачиняев, участок термической обработки металла один из важнейших в производственном цикле постройки кораблей. Термообработка — это огромный спектр воздействия на материалы для получения определенных качеств.

На судостроительном заводе «Море» реконструирован производственный участок © gorod24.online

«В честь 6-й годовщины воссоединения Крыма с Россией хотим показать достижения нашего завода. Мы не стоим на месте, развиваемся, модернизируем производство. Все оборудование отечественного производства. То есть программа импортозамещениия работает», — сказал он.