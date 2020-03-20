В Омской области после реконструкции ввели в эксплуатацию комбикормовый завод

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На «Сибирском комбинате хлебопродуктов», базирующемся в Марьяновском районе, завершилась реконструкция комбикормового завода, которая велась 1,5 года.

Крупнейший производитель муки и крупы в Омской области инвестировал в модернизацию завода более 200 млн рублей, из них 60 млн ушло на покупку оборудования. Это позволит увеличить производство с 10 до 20 тонн комбикормов в час. В планах руководства поставлять их за рубеж.

Как рассказал гендиректор предприятия Илья Баринов, модернизация проводилась по программе поддержки Фонда развития промышленности. Компания получила льготный кредит под 1% процент на приобретение оборудования. Монтаж уже завершился, сейчас ведется настройка, и к лету планируется выйти на полную мощность. Новое оборудование, к слову, отечественного производства, но с немецкими комплектующими.

© omskregion.info

Полностью автоматизированной стала диспетчерская комбикормового завода, откуда ведется управление всем процессом производства. Пришлось провести оптимизацию работников. Раньше все управлялось вручную, на каждом этаже требовались люди. При этом работа была примитивная, а сейчас необходимы высококвалифицированные сотрудники. В связи с запуском комбикормового завода в районе планируется организовать 15-30 рабочих мест.

«Обновленная диспетчерская даст возможность не только сделать новые высокорационные корма, но и быстро переходить на другие виды кормов и увеличить производительность. Мы сможем производить 20 тонн кормов в час. Ранее максимально производили на трех линиях 10 тонн в час», — пояснил Илья Баринов.

То есть, благодаря модернизации производительность комбикормов на «Сибирском комбинате хлебопродуктов» вырастет в два раза. Также новое оборудование позволяет вводить любые добавки в корма, что улучшает качество продукции. Завод сможет выпускать полнорационные корма под запрос любого потребителя, заявил гендиректор.

Комбикорма производят из пшеницы, ячменя, бобовых культур для крупного рогатого скота, свиней, кроликов, кур-несушек и других сельскохозяйственных животных. По словам Ильи Баринова, основные заказчики находятся западнее Омской области — это Свердловская, Тюменская области. Самая дальняя — Мурманская область. В планах руководства выйти с комбикормом на зарубежные рынки, в частности, в Китай.

С Поднебесной «Сибирский комбинат хлебопродуктов» плотно сотрудничает на протяжении последних нескольких лет. В 2016 году предприятие первым в регионе отгрузило пшеницу в Китай. Также оно экспортирует лен и рапс, масличные культуры.

© omskregion.info