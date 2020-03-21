В ХМАО открыт цех по переработке рыбы

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Цех по переработке рыбы Октябрьского рыбзавода был запущен в Приобье в декабре 2019 года.

Мощности объекта позволяют перерабатывать до 30 тонн рыбы ежегодно. Здесь планируется выпускать мороженную рыбу, филе, фарш, сушеную, вяленую, соленую продукцию, а также рыбу холодного копчения.

Часть продукции будет поставляться в школы и дошкольные учреждения для питания детей, а также в медицинские организации для питания пациентов.

Предприятие получило господдержку в рамках реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Октябрьского района» — по компенсации части затрат за приобретение оборудования в объеме 800 тысяч рублей в 2019 году и 1 миллион 650 тысяч в 2018 году.

Кроме того, предприятием получена поддержка по муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе». В частности, на компенсацию части затрат за приобретение оборудования цеху было предоставлено почти 156 тысяч рублей в 2018 году, а также 62 тысячи для обязательной и добровольной сертификации продукции.

В ближайшее время предприятие планирует создать 5 рабочих мест в Приобье.

Добыча и приемка рыбы организована в деревне Нижние Нарыкары, селах Шеркалы, Перегребное, поселке Приобье. Более 50 человек — жителей этих населенных пунктов — занимаются рыбодобычей и своевременно получают оплату по заключенным договорам.

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