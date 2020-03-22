В Якутии открыли новое здание филиала Мирнинского регионально-технического колледжа

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06 февраля 2020 г. в Айхале прошла церемония открытия нового здания филиала Мирнинского регионально-технического колледжа. Построили его по трехсторонней договоренности между АК «АЛРОСА», Республикой Саха (Якутия) и МО «Мирнинский район» на средства, перечисленные алмазодобытчиками в республиканский бюджет, сообщили ЯСИА в пресс-службе администрации района.

На строительство нового здания для учебного заведения АЛРОСА выделило примерно 115 млн рублей. Активная фаза строительства заняла около двух лет, в ходе которой, по словам директора МРТК Владимира Березового, подрядчику пришлось устранять существенные недоделки, возвращаться к заявленной номенклатуре, взять на себя пятилетние гарантийные обязательства. В результате здание получилось тёплым, компактным и светлым. Оно расположено прямо в центре поселка.

Отметим, что филиал регионально-технического колледжа — это одно из старейших профессионально-технических заведений алмазного края, ранее известное как ПТУ № 30. В 2015 году оно было преобразовано в Айхальский филиал МРТК, и сегодня в его стенах по специальностям горного производства учатся 170 ребят.

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