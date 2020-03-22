Как и когда Россия завершит нефтяную войну. Простая арифметика

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О текущем моменте, промышленных новостях России и ходе работы над вакциной. А также некоторые пояснения относительно разницы в топливном ценообразовании между Россией и США. Приятного просмотра!