Как и когда Россия завершит нефтяную войну. Простая арифметика
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/FNjm2_t7IPA
О текущем моменте, промышленных новостях России и ходе работы над вакциной. А также некоторые пояснения относительно разницы в топливном ценообразовании между Россией и США. Приятного просмотра!
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