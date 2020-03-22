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Видеоблог

Как и когда Россия завершит нефтяную войну. Простая арифметика

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/FNjm2_t7IPA

О текущем моменте, промышленных новостях России и ходе работы над вакциной. А также некоторые пояснения относительно разницы в топливном ценообразовании между Россией и США. Приятного просмотра!
Источник: https://www.youtube.com/c/ВремявперёдОбзор

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экономика, промышленность, наука
  • Нет аватара nabludatel71
    22.03.2020:39:11

    Хм, -0,25 долл. за 1 млн БТЕ газа. А можно уточнить, о какой именно цене идёт речь? Потому как пресловутый Henry Hub не показывает цен даже ниже 1,5 долл.

    Минэнерго США

     © Фото из открытых источников

    Кстати, лет 7-8 назад была такая же «байка» про якобы отрицательные цены, но там при разборе оказывалось, что это был просто какой-то индикатор. Какой-нибудь финансовый инструмент, типа фьючерса, наверное, может быть околонулевым или даже отрицательным — но это не имеет отношения к реальным поставкам. Пробовались одно время на Лондонской бирже металлов фьючерсы на сталь — но не пошло дело, котировки по ним долго публиковались, и там сталь получалась дешевле лома, из которой её ещё надо выплавить, а иногда и дешевле железной руды, вот только никто не продавал сталь по таким ценам.

    Отредактировано: nabludatel71~20:42 22.03.20
    #1192979
  • Птичка Грач Птичка Грач
    22.03.2021:55:25

    затраты на утилизацию попутной добычи даёт отрицательный результат в балансе цены … но конечно отрицательные цены это ээээ гипербола    

    а стем что сауды могут стать терпилами — согласен … потому как этого желается и для этого хоть и зыбкие, но есть основания    

    #1192995
  • Павел Синёв Павел Синёв
    22.03.2023:18:13

    4% доля цены на нефть? Бензин допустим 40 рублей для простоты. 4% это 1.6 рубля. Если нефть 25 долл за баррель то это примерно 14 рублей за литр. По расчётам автора из 1 литра нефти производят 9 литров бензина? И откуда такие расчёты? Видимо автор напутал пытаясь разобраться в ценообразовании. 4% это вероятно операционные затраты на добычу, без капитальных затрат, без налогов. Так что остальной расчёт тоже выдуманный.

    Отредактировано: Павел Синёв~23:29 22.03.20
    #1193002
  • Павел Синёв Павел Синёв
    22.03.2023:27:34

    Россия недополучит 2 триллиона рублей это только от нефти, это при условии что в физическом выражении экспорт не сократится, а Саудиты хотят ударить по объёмам Российского экспорта.

    Плюс добавьте снижение выручки от газа, от металлов, удобрений.

    Из-за обвала рубля упадёт импорт — вслед упадут налоговые отчисления от импортных таможенных пошлин.

    Сократится розничная торговля, услуги — сократятся отчисления НДС.

    Средства ФНБ планировалось потратить на проекты по добыче нефти и газа в Арктике.

    В сумме это триллионы рублей в первый же год.

    #1193004
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