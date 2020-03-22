Российские швейные предприятия подключились к производству масок
Российские швейные предприятия начали делать многоразовые маски, производители одноразовых масок работают на полную мощность, передает пресс-служба Минпромторга.
«Сейчас мы практически в ежедневном режиме запускаем новые мощности по выпуску средств индивидуальной защиты. Были приняты все необходимые решения и в результате к работе по производству многоразовых медицинских масок подключились российские швейные предприятия», — передает пресс-служба.
Как отмечается в сообщении, регистрационное удостоверение на данное изделие было получено на днях. «Сегодня маски уже начали поступать в аптеки. При этом на полную мощность продолжают работать все производства одноразовых масок», — рассказали в министерстве.
Источник: https://ria.ru/20200322/1568982421.html
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23.03.2004:22:09