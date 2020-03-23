В Бурятии шестиклассник спас из огня женщину с пятью детьми

12 марта Лубсан Цибиков гостил у бабушки в селе Булум Хоринского района. Он поехал в магазин на велосипеде и заметил, что из соседнего дома валит дым. 12-летний мальчик признаётся, что от вида огня сначала впал в ступор, очень испугался. Но крики в горящем доме привели его в чувство — и он бросился к окну горящего дома.

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Внутри оказались женщина и пятеро детей. Самому младшему всего 2 года, старшему — 9. Мама начала передавать малышей Лубсану, а мальчик относил их подальше от полыхающего дома. Затем женщина выбралась из окна сама с пятым ребенком на руках. Вскоре на место пожара прибежали местные жители, которые уже вызвали пожарных. Они бросились тушить дом своими силами. А Лубсан пошёл в магазин, как и планировал.

О происшествии он не рассказал никому, даже родителям. Поэтому для них стало большой неожиданностью, когда домой стали звонить из пожарной части, школы и администрации и благодарить за сына-героя — это соседка немного пришла в себя и нашла маленького спасителя. Дом загорелся из-за неполадок с проводкой. Пока семья ютится у родственников.

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«Не считаю себя героем, все бы на моем месте так поступили», — убеждён Лубсан. Нам такие слова очень знакомы! Обычно их произносят самые настоящие герои — только они могут так просто рассуждать о своих невероятных поступках. Нанесём имя Лубсана Цибикова на Карту героев https://kartageroev.ru/! Спасибо тебе, решительный и неравнодушный мальчишка!