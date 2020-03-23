На Курской АЭС-2 на проектную мощность вышел цех по изготовлению сталефибробетонных панелей

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Сталефибробетонные панели применяются при сооружении АЭС впервые. Несъемная опалубка вдвое сокращает сроки возведения конструкций зданий и сооружений, отмечают строители Курской АЭС-2.

В эффективности производства убедился генеральный директор Ассоциации организаций строительного комплекса атомной отрасли Сергей Малинин. Он назвал большой победой реализацию такого проекта на курской площадке.

«Использование сталефибробетонных панелей на сегодняшний день считается самой современной индустриальной технологией по строительству крупных промышленных объектов, — отметил Сергей Малинин. — Первый опыт, полученный курскими строителями при запуске и работе цеха, важен, поскольку планируем тиражировать его на наших площадках в зарубежных странах».

Цех был запущен в июне прошлого года. Специалисты отработали технологию и сейчас полностью закрывают потребность строительной площадки в сталефибробетонных панелях.

«Мы начинали с двух с половиной кубов в сутки, сейчас вышли на шесть с половиной — семь. Эта та потребность, которая необходима стройке сегодня, — отметил первый заместитель директора по сооружению новых блоков Николай Митрофанов. — 1760 кубов мы должны обеспечить в этом году. 180 кубов уже выполнили, при этом у нас остается запас, который обеспечит нарастающий темп сооружения объектов АЭС».

Сталефибробетонные панели легкие и прочные за счет металлической фибры, которая обеспечивает дополнительную жесткость. Они не требуют финишной отделки, поверхность не нужно шпаклевать, штукатурить. Используют панели в строительстве реакторных, турбинных зданий и при возведении других объектов Курской АЭС-2.