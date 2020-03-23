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Агропром и пищевая промышленность

Агрокомбинат «Южный» в Карачаево-Черкесии начал сбор экспериментально выращенных баклажанов

 © riakchr.ru

Агрокомбинат «Южный» (принадлежит агрохолдингу «Степь» АФК «Система») — крупнейший в Европе и России тепличный комбинат, общая площадь которого составляет 144 га. Здесь в год собирают свыше 45 000 тонн овощей, что составляет более 7% от общероссийского объема.

Агрокомбинат начал сбор впервые выращенных здесь баклажанов. На экспериментальное выращивание баклажанов ранее было выделено 3 га, планируется собрать урожай около 550 т. Продукцию планируют реализовать на рынках Карачаево-Черкесии и других регионов страны. Уже начались поставки в Москву и Санкт-Петербург.

 © riakchr.ru
Источник: https://tass.ru/ekonomika/8057665

Северный Кавказ, Карачаево-Черкесия, тепличный комплекс
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