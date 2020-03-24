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Полет над «Тавридой» 8 марта 2020. Скалистое. Севастьяновка. Глубокий Яр.Бахчисарай

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/GaljT02jdHk

Общая готовность «Тавриды» составляет 86%
Источник: https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1942376&page=574

строительство, Таврида
  • Нет аватара termometrix
    24.03.2011:31:07

    ©Видео с youtube.com

    #1193186
  • Нет аватара nabludatel71
    24.03.2013:41:30

    Полет над «Таврида"

    "Тавриду» правильнее просклонять.

    Или добавить слово «трасса», «автомагистраль» и т. п.

    Отредактировано: nabludatel71~13:43 24.03.20
    #1193210
    • Нет аватара termometrix
      24.03.2018:05:09

      Или добавить слово «трасса», «автомагистраль» и т. п.

      Слишком длинный заголовок получиться.

      Отредактировано: termometrix~18:06 24.03.20
      #1193229
  • Нет аватара kerosene
    24.03.2016:37:58

    Измените заголовок. Правильно пишется «Полет над Тавридой».

    #1193222
  • Александр Терентьев
    24.03.2021:10:26

    Судя по кадрам готовность не превышает 70%.

    #1193238
    • Нет аватара vlad_i_slav
      24.03.2021:46:15

      ну наконец-то настоящие спицыалисты подтянулись! Вот это я понимаю — уровень! Ему 5 км показали, а он все 200 с лишним смог на глаз оценить!

      Отредактировано: vlad_i_slav~21:48 24.03.20
      #1193240
    • Нет аватара termometrix
      24.03.2021:46:58

      Это лишь один из участков трассы.

      #1193241
  • Игорь Климчук Игорь Климчук
    24.03.2022:15:20

    Интересно чем и как снимали?

    #1193243
  • Нет аватара Scooter
    25.03.2000:35:29

    Ребят, деревьев совсем мало. Степь какая-то. Это нормально?

    #1193252
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