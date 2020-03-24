Полет над «Тавридой» 8 марта 2020. Скалистое. Севастьяновка. Глубокий Яр.Бахчисарай
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/GaljT02jdHk
Общая готовность «Тавриды» составляет 86%
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