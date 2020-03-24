Силовые машины досрочно модернизировали 20-й по счету гидроагрегат Волжской ГЭС
На Волжской ГЭС (филиал «РусГидро») введен в эксплуатацию гидроагрегат № 14, модернизированный «Силовыми машинами».
Это уже 20-й по счету гидроагрегат станции, на котором заменена турбина, и 13-й, на котором заменен генератор. Всего на Волжской ГЭС установлено 23 гидроагрегата. Их обновление проводится в рамках Программы комплексной модернизации «РусГидро».
В соответствии с проектом модернизации агрегата № 14 «Силовые машины» выполнили работы по замене турбины, генератора, системы возбуждения, системы автоматики и вспомогательного оборудования.
Новая турбина имеет улучшенную конструкцию и отличается высокой степенью экологической безопасности. Обновленное рабочее колесо имеет пять лопастей вместо прежних шести и рассчитано на повышенный расход воды через турбину. Улучшенные технические характеристики агрегата в перспективе позволят увеличить его мощность на 10,5 МВт.
В настоящее время на Волжской ГЭС ведутся работы по замене гидроагрегатов № 10 и 18 (замена турбины и генератора), в текущем году запланировано начать работы по замене генератора на гидроагрегате № 19.
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