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В Новосибирской области открылся завод по выпуску гречневой крупы

 © sfera.fm

24 марта в Черепановском районе Новосибирской области открылся завод по выпуску гречневой крупы.

Завод расположен на территории Безменовского элеватора. Ежедневно здесь будут перерабатывать 50 тонн гречки-ядрицы.

Продукция нового завода предназначается для увеличения поставок в другие регионы России, прежде всего в города, находящиеся в федеральном подчинении.

Безменовский элеватор — крупнейшее предприятие Новосибирской области, производящее гречневую крупу.

Источник: https://sfera.fm/news/v-strane/v-no...a-zavod-po-vypusku-grechnevoi-krupy

Новосибирская область , сельское хозяйство
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