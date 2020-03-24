В Новосибирской области открылся завод по выпуску гречневой крупы

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24 марта в Черепановском районе Новосибирской области открылся завод по выпуску гречневой крупы.

Завод расположен на территории Безменовского элеватора. Ежедневно здесь будут перерабатывать 50 тонн гречки-ядрицы.

Продукция нового завода предназначается для увеличения поставок в другие регионы России, прежде всего в города, находящиеся в федеральном подчинении.

Безменовский элеватор — крупнейшее предприятие Новосибирской области, производящее гречневую крупу.