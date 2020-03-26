Мини-погрузчики ЧЕТРА МКСМ отправлены на Кубу

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В феврале 2020 года для пополнения технического парка одной из государственных компаний на Кубу отгружена коммунальная техника российского бренда ЧЕТРА. Потребитель из Латинской Америки сможет по достоинству оценить потребительские качества погрузчиков с бортовым поворотом МКСМ серии А.

В адрес кубинской компании отгружено и навесное оборудование для выполнения широкого спектра строительных работ. Поставка осуществлена компанией «ЧЕТРА».

Мини-погрузчики изготавливаются в Саранске. Машины, отгружаемые в Латинскую Америку, имеют специальное исполнение для жаркого климата: устанавливаются РТИ из специальной резины, стойкой к высоким температурам и активному воздействию прямого солнечного света, производится специальная окраска. Перед отгрузкой производится консервация машин для предохранения от коррозии во время транспортировки морем.

Техника под брендом «ЧЕТРА» работает по всему миру, а интересы компании за рубежом представляют более 20 дилеров и агентов, шесть сервисных центров оказывают услуги по гарантийному и сервисному обслуживанию техники и ее обеспечению запасными частями.