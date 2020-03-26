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Дорожное строительство

В Ленобласти начали строительство новых мостов через реки Волхов и Свирь

 © www.metalinfo.ru

В Киришском и Подпорожском районах Ленинградской области завершаются работы по подготовке площадок для строительства двух новых мостов через реки Волхов и Свирь. Общая стоимость работ составит более 7 млрд рублей, заказчиком строительства выступает ГКУ «Ленавтодор».

Длина нового моста над Волховом составит 437 метров, ширина — 13.

Протяженность нового двухполосного моста через Свирь — 727 м, подъездных путей — почти 2 км.

В Киришах подрядчик подгружает сваи для строительства временного моста, с которого будут вестись работы по возведению основного.

До конца 2020 г. будут собраны металлоконструкции основного пролетного строения, а также создано устройство насыпи земляного полотна и русловых опор моста. В ходе строительства также предстоит переукладка сетей тепло- и водоснабжения, а также канализации.

В Подпорожье строители прокладывают временные дороги для проезда тяжелой техники, готовят площадку под буровую установку и изготавливают арматурные каркасы для свай опор моста.
Источник: https://www.metalinfo.ru/ru/news/115014

дорожное строительство, Ленинградская область, новый мост
  • Александр Ермаков
    26.03.2020:16:33

    Был я на Свири, скажу честно (это 30-ть лет назад) речка паршивая. но и через нее людям ездить надо +

    #1193465
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