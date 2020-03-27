Адмиралтейские верфи спустили на воду головной траулер проекта СТ-192 «Капитан Вдовиченко»

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27 марта, на Адмиралтейских верфях состоялась церемония спуска на воду большого морозильного рыболовного траулера «Капитан Вдовиченко» проекта СТ-192 для Русской Рыбопромышленной Компании.

Большой морозильный рыболовный траулер «Капитан Вдовиченко» - головной в серии 6 судов, заказанных у петербургских корабелов крупной российской рыбопромышленной компанией.

Длина траулера составляет 108,2 м, ширина — 21 м, осадка — 8,35 м, дедвейт — 5700 т, автономность по запасам топлива — 145 суток, экипаж — 139 человек, вместимость грузовых трюмов — 5500 куб. м, скорость полного хода — 15 узлов.

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